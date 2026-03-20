Petro es "objetivo prioritario" de la DEA por presuntos nexos con narcos, según AP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habría sido designado como “objetivo prioritario” por la Administración para el Control de Drogas en medio de una investigación adelantada por fiscales federales en Nueva York sobre presuntos vínculos con narcotraficantes, según reveló la The Associated Press. La información se basa en documentos oficiales y testimonios de personas familiarizadas con el caso.

De acuerdo con AP, registros de la DEA indican que el mandatario colombiano ha sido mencionado en múltiples investigaciones desde 2022. Estas indagaciones se apoyan, en gran parte, en entrevistas con informantes confidenciales que han señalado supuestas conexiones con estructuras del narcotráfico internacional.

Al respecto, la embajada de Colombia en Estados Unidos se pronunció sobre las versiones de prensa que aseguran que el presidente Gustavo Petro está siendo investigado por la justicia de EEUU. La oficina liderada por Daniel Garcia Peña asegura que esta información tiene fuentes anónimas y no tiene hallazgos, y agregan que debe leerse en su contexto completo y abordarse con la cautela que merecen tales relatos no verificados.

En el documento se lee: “Ninguna autoridad competente ha emitido ninguna determinación o notificación formal, ni ha confirmado las afirmaciones a las que se hace referencia en el informe. Las insinuaciones reportadas no tienen base legal ni fáctica”.



Y procede luego a defender al mandatario colombiano asegurando que ha dedicado su vida a combatir el narcotrafico.

Preidente Gustavo Petro Foto: AFP

“Su trayectoria se ha definido por una acción sostenida, visible y a menudo difícil contra la ilegalidad, incluso contra organizaciones criminales transnacionales involucradas en el narcotráfico, lo que refleja un compromiso de larga data con la justicia, la integridad institucional y el estado de derecho. Ese historial se basa en el escrutinio, no en la especulación”, dice el documento.



Así reaccionó el presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro también se pronunció a través de su cuenta de X, con un trino en el que niega cualquier conversación con narcotraficantes y también donaciones que vengan de este tipo de delitos.

“Respecto a mis campañas siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos. La investigación productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no describió ni un solo peso de narcotraficantes porque es mi orden y mi principio personal como líder político. Así que me servirán los procesos en EEUU para desmontar las acusaciones de la extrema derecha colombiana esa si articulada con los narcotraficantes de Colombia”, concluyó.

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Cabe mencionar que según The New York Times, la justicia de EE. UU. adelanta investigaciones preliminares contra el presidente Gustavo Petro por presuntos vínculos con narcotraficantes, incluyendo posibles reuniones o solicitudes de donaciones durante su campaña; las pesquisas están en manos de fiscalías de Nueva York con apoyo de agencias como la DEA y HSI, aunque se encuentran en fase inicial y no se sabe si derivarán en cargos. El diario señala que no hay evidencia de que la Casa Blanca haya impulsado estos procesos.