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Petro es "objetivo prioritario" de la DEA por presuntos nexos con narcos, según AP

El presidente Gustavo Petro ya se pronunció a través de su cuenta de X donde negó cualquier vínculo con el narcotráfico.

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