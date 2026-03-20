¿Qué tan grave es que Justicia de EEUU investigue al presidente Petro? Exfiscal de NY analiza caso

Las autoridades judiciales de Estados Unidos adelantan indagaciones sobre el presidente Gustavo Petro, de acuerdo con información publicada por The New York Times, con lo que fiscales federales estarían revisando posibles vínculos del mandatario con narcotraficantes, en un proceso que aún se encuentra en etapa preliminar.

Según el reporte, basado en fuentes cercanas al caso, las pesquisas buscan establecer si Petro sostuvo reuniones con personas vinculadas al narcotráfico o si, durante su campaña presidencial, se habrían solicitado o recibido aportes de este origen.

El medio señala que las investigaciones están siendo lideradas por fiscales de Manhattan y Brooklyn, con el apoyo de agencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).



¿Cuáles son los alcances de esta investigación?

En medio de este escenario, el exfiscal de Nueva York Abel Arcia explicó en Mañanas Blu 10:30 el alcance real de este tipo de procesos dentro del sistema judicial estadounidense. De entrada, hizo énfasis en que una investigación no equivale a una acusación formal. “Una investigación no significa de que una persona está siendo acusada o que ha hecho algo malo o que ha violado la ley”, afirmó.

No obstante, Arcia centró su análisis en un elemento que consideró atípico: la filtración de la información. “Generalmente, cuando hay investigaciones en la Fiscalía Federal, no existe ningún leak, no existe ninguna filtración de información”, señaló, al advertir que este tipo de revelaciones no hacen parte del procedimiento habitual.



El exfiscal también llamó la atención sobre el contexto en el que se conoce la noticia, marcado por un escenario electoral en Colombia. “Tenemos que tomar en cuenta el timing, el momento en que viene esto”, dijo, sugiriendo que el entorno político debe ser considerado al analizar el impacto de la información divulgada.

En cuanto al tratamiento judicial, explicó que en principio no debería haber diferencias por tratarse de un jefe de Estado. Sin embargo, reiteró que la divulgación anticipada puede afectar el curso del proceso. “El filtrar información en un periodo de investigación le hace daño a que se pueda lograr con éxito un caso”, advirtió.

Sobre una eventual injerencia del Ejecutivo estadounidense, Arcia fue enfático en precisar el alcance de lo publicado. “El artículo no dice que la Casa Blanca no influyó; dice que no tiene ninguna prueba de que haya influido”, aclaró, marcando distancia frente a interpretaciones concluyentes.

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Frente al desarrollo del proceso, detalló que las investigaciones federales suelen avanzar de manera gradual. “Se juntarían todas las evidencias, los testigos, todas las pruebas, poco a poco”, explicó, indicando que solo tras ese análisis podría presentarse una acusación formal ante un gran jurado.

Asimismo, señaló que este tipo de indagaciones no se comparten con autoridades extranjeras en sus primeras etapas. “Eso no se comparte hasta que no se ejecuta el arresto de los acusados”, precisó.

En términos de tiempo, el exfiscal estimó que, si el caso tuviera fundamento, podrían conocerse avances en el mediano plazo. “Yo esperaría que en los próximos 9 a 12 meses se supiese algo al respecto”, indicó, aunque insistió en que se trata de un escenario incierto.

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Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: