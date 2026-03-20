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Blu Radio  / Mundo  / ¿Qué tan grave es que Justicia de EEUU investigue al presidente Petro? Exfiscal de NY analiza caso

¿Qué tan grave es que Justicia de EEUU investigue al presidente Petro? Exfiscal de NY analiza caso

De entrada, hizo énfasis en que una investigación no equivale a una acusación formal.

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