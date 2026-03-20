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Blu Radio  / Nación  / Presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a interventor de la Nueva EPS

Presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a interventor de la Nueva EPS

Hasta el momento no se conoce quién va a reemplazar a Luis Oscar Gálvez, agente interventor de Nueva EPS.

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