Presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia a interventor de la Nueva EPS

Luis Oscar Gálvez es agente interventor de la Nueva EPS desde el 14 de noviembre. Ayer el presidente Gustavo Petro le pidió la renuncia en medio de la crítica situación que atraviesa esta EPS con cuestionamientos, por ejemplo, porque más de 700.000 afiliados que se quedaron sin medicamentos en Santander y tras la conclusión de la Procuraduría respecto a que la negligencia de esta entidad causó la muerte de Kevin Acosta, el menor que padecía de hemofilia y que murió a la espera un medicamento vital para su tratamiento.

La Procuraduría determinó que el menor estuvo prácticamente dos meses sin recibir el fármaco, pues Medicarte, la IPS que lo atendía, había suspendido la entrega a sus pacientes por falta de pago de la Nueva EPS. Con estos antecedentes se da su salida del cargo y aún no se conoce quién lo va a reemplazar.

La Nueva EPS concentra cerca de 11 millones de afiliados y el presidente Gustavo Petro insiste en preservarla pese a que sus indicadores son críticos y no se conocen estados financieros actualizados desde hace tres años. En ese sentido, el 3 de abril de 2024, la Superintendencia de Salud intervino la entidad presentando esta decisión como un salvavidas.

Sin embargo, la crisis se habría acelerado. La Nueva EPS terminó 2024 con un déficit de 6,69 billones de pesos y una deuda que alcanzó los 18,38 billones. A esto se suma que la Contraloria reviso más de 4.500 documentos y detectó crecimiento descontrolado de los anticipos, inconsistencias en las reservas técnicas, fallas en la contratación y debilidades en los sistemas de información.



En medio de esta situación, el presidente Gustavo Petro, durante un Consejo de Ministros, ordenó que las Entidades Promotoras de Salud que estén en quiebra debían ser liquidadas. Luego, a través de su cuenta de X, detalló este plan:

“La Nueva EPS pública será adscrita al ministerio de salud y hacienda y el gobierno nacional pagará la deuda que le pertenece directamente a sus acreedores a través de Adress. La EPS Savia Salud y Salud Capital sobrevivirán si sus propietarios públicos pagan sus deudas que les corresponden”.