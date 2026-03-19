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Ordenan arresto contra gerente de Nueva EPS en Atlántico y Caribe; no los encuentran aún

Ambos sancionados son reincidentes en el desacato de tutelas, por lo que no es la primera vez que les ordenan arresto.

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