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Blu Radio  / Judicial  / Procurador sobre suspensión de Agmeth Escaf y Gloria Arizabaleta: “La determinación que corresponde”

Procurador sobre suspensión de Agmeth Escaf y Gloria Arizabaleta: “La determinación que corresponde”

El procurador Gregorio Eljach aseguró que las decisiones fueron adoptadas tras la recepción de múltiples quejas y las enmarcó en la política de control a la participación indebida en política y la protección del proceso electoral.

Gregorio Eljach, nuevo procurador general de la Nación.
Gregorio Eljach pasó de secretario del Senado, a procurador General de la Nación.
Foto: Senado.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

El procurador general, Gregorio Eljach, habló sobre las decisiones adoptadas por la Procuraduría que derivaron en las suspensiones provisionales de los representantes a la Cámara Agmeth Escaf y Gloria Arizabaleta, al señalar que los funcionarios encargados de los procesos disciplinarios “tomaron la determinación que corresponde en derecho”.

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Esto se da luego de que la Procuraduría suspendiera a Escaf por sus expresiones contra el candidato Abelardo De La Espriella, a quien calificó como la “perra” de Estados Unidos, y de que también se conociera la suspensión de Arizabaleta por su actuación relacionada con la orden de suspensión del presidente Gustavo Petro.

Recogió quejas múltiples por diferentes medios en ambos casos. Tomaron la determinación que corresponde en derecho”, afirmó Eljach, quien explicó que evita pronunciarse sobre expedientes específicos debido a que eventualmente podrían llegar a su despacho en grado de consulta, lo que podría generar recusaciones u otras actuaciones procesales.

El procurador indicó que ambos asuntos están siendo manejados “con mucha prudencia” y sostuvo que las medidas se enmarcan en la política institucional de evitar la indebida participación en política por parte de los funcionarios públicos.

“No es más que el desarrollo de la política de no a la indebida participación en política por los funcionarios públicos, el respeto por las normas de las elecciones y la vigencia del Estado de derecho”, concluyó.

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