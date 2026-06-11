La polémica frase en Mañanas Blu por la que la Procuraduría suspendió a Agmeth Escaf

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Agmeth Escaf, y ordenó su suspensión provisional del cargo hasta el próximo 21 de junio de 2026, fecha prevista para la segunda vuelta presidencial en Colombia.

La decisión fue adoptada por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público apenas dos días después de las declaraciones que el congresista entregó durante una entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, y que generaron una fuerte controversia en medio de la campaña electoral.

Según la providencia conocida por este medio, la medida cautelar busca evitar la repetición de conductas que podrían afectar el normal desarrollo del proceso democrático durante el periodo electoral. La Procuraduría consideró que las manifestaciones realizadas por Escaf se produjeron en un escenario de alta confrontación política y que, por tratarse de un servidor público, sus intervenciones públicas exigen un especial deber de prudencia.

La actuación disciplinaria tuvo origen en una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, quien cuestionó las expresiones utilizadas por el representante durante la entrevista radial.



La frase que desató la polémica

El momento de mayor tensión se registró cuando Agmeth Escaf se refirió al candidato presidencial Abelardo De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria. En medio de una discusión sobre la posición política del aspirante frente a Estados Unidos, el congresista afirmó que De La Espriella “se está comportando prácticamente como la perra de Estados Unidos”.

La declaración provocó una inmediata reacción durante la entrevista. Ante la solicitud del periodista para aclarar el alcance de sus palabras, Escaf defendió su posición y aseguró que se trataba de una crítica política relacionada con la actitud que, según él, mantiene el abogado barranquillero frente al Gobierno estadounidense.

“Aquí es muy bravito, aquí es muy gritoncito y demás, pero se tiene que arrodillar ante EE.UU. Eso es un coloquio político que existe en todas partes, y ese es su comportamiento”, manifestó el representante a la Cámara.

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Los argumentos de la Procuraduría

En el documento mediante el cual se ordenó la apertura de la investigación, la Procuraduría señaló que los funcionarios públicos tienen una responsabilidad especial sobre el contenido y alcance de sus declaraciones, especialmente cuando estas son difundidas a través de medios de comunicación y redes sociales.

La Sala Disciplinaria de Instrucción indicó que la medida de suspensión provisional resulta idónea, proporcional y razonable para prevenir que hechos similares puedan repetirse durante el tiempo restante de la campaña presidencial. Asimismo, precisó que la decisión no constituye una prohibición para expresar opiniones o participar en el debate público, sino una actuación preventiva encaminada a proteger el proceso electoral.

La providencia también hace referencia a la importancia que tienen actualmente los medios de comunicación y las plataformas digitales en la formación de la opinión pública, razón por la cual las manifestaciones de altos funcionarios adquieren una especial relevancia institucional.

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En la denuncia presentada ante la Procuraduría, el accionante sostuvo que las expresiones del congresista podrían constituir una falta disciplinaria por afectar el respeto debido a los ciudadanos y contribuir a un ambiente de agresividad en el debate político.

Según el documento, la conducta atribuida a Escaf no solo tendría efectos sobre el candidato mencionado y su movimiento político, sino que también podría impactar el desarrollo democrático en medio de una campaña caracterizada por la polarización.

Con la apertura formal de la investigación, la Procuraduría deberá ahora recaudar pruebas y determinar si las declaraciones del representante constituyen una falta disciplinaria. Mientras avanza el proceso, Agmeth Escaf permanecerá suspendido provisionalmente de su cargo hasta el 21 de junio de 2026, de acuerdo con lo ordenado por el organismo de control.