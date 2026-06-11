Procuraduría suspendió a Gloria Arizabaleta por ordenar suspensión del presidente Petro

La Procuraduría General de la Nación tomó dos decisiones de alto impacto político y jurídico que golpean directamente a congresistas del Pacto Histórico. Por un lado, suspendió provisionalmente a la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta tras la polémica decisión de ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro. Por otro, abrió investigación disciplinaria y suspendió temporalmente al representante Agmeth Escaf por unas declaraciones en Blu Radio contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Procuraduría suspendió a Gloria Arizabaleta

La decisión contra Gloria Arizabaleta se produjo apenas 24 horas después de que la congresista, en su calidad de presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, ordenara la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro.

La Procuraduría expidió un documento de 14 páginas en el que argumenta que la representante habría podido incurrir en una falta gravísima al adoptar una medida para la cual, según el organismo de control, no tenía sustento legal suficiente. El argumento central de la Procuraduría es que la actuación de Arizabaleta podría configurar una conducta relacionada con el presunto delito de prevaricato, debido a que la suspensión del jefe de Estado habría sido ordenada sin competencia jurídica para ello.

La controversia surgió porque la Constitución establece procedimientos específicos para investigar y eventualmente sancionar a un presidente de la República. Diversos constitucionalistas y juristas han sostenido que una suspensión de esa naturaleza no puede ser decretada unilateralmente por la presidenta de la Comisión de Acusación y que, en todo caso, una decisión de fondo correspondería al Senado.



Gloria Arizabaleta Foto: Gloria Arizabaleta

Durante el análisis realizado en Blu Radio, varios expertos señalaron que la actuación de la congresista podría trascender el ámbito disciplinario. De acuerdo con lo expuesto, ya habría sido radicada una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia para que se determine si existieron responsabilidades penales derivadas de la orden impartida contra el presidente Petro.

La otra decisión: suspensión de Agmeth Escaf

De manera paralela, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el representante a la Cámara Agmeth Escaf y ordenó su suspensión provisional hasta el próximo 21 de junio. La decisión se fundamenta en declaraciones realizadas por el congresista durante ula entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, en la que se refirió al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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Según el expediente disciplinario, la investigación se originó por una queja presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías. El documento señala que Escaf afirmó que De la Espriella "se comporta prácticamente como la perra de los Estados Unidos", expresión que la Procuraduría considera potencialmente irrespetuosa e incompatible con los deberes de un servidor público.

Los argumentos de la Procuraduría contra Escaf

En la providencia, la Sala Disciplinaria de Instrucción concluye que existen elementos suficientes para abrir una investigación formal contra el congresista y determinar si incurrió en una falta disciplinaria. El organismo considera que las expresiones atribuidas a Escaf pudieron constituir un trato irrespetuoso hacia un candidato presidencial.

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La Procuraduría ordenó además recopilar declaraciones públicas, entrevistas y publicaciones realizadas por el congresista entre el 9 y el 10 de junio para establecer el contexto y alcance de sus afirmaciones. El organismo también concluyó que la conducta investigada podría ser considerada una falta grave debido a la jerarquía del cargo, la trascendencia social de las declaraciones y el eventual impacto sobre la contienda electoral.

Riesgo de reiteración en plena campaña

Uno de los argumentos utilizados para justificar la suspensión provisional de Escaf es que, según la Procuraduría, existe una alta probabilidad de que conductas similares se repitan durante el actual periodo electoral.

La Sala sostuvo que las declaraciones del congresista se producen en un contexto de escalamiento verbal y polarización política, y advirtió que las manifestaciones de altos funcionarios pueden influir en la opinión pública y contribuir a ambientes de radicalización. Por ello, consideró procedente apartarlo temporalmente de su cargo como medida preventiva.

Finalmente, la Procuraduría ordenó la suspensión provisional de Escaf desde la fecha de expedición de la providencia y hasta el 21 de junio de 2026, mientras avanza la investigación disciplinaria.

Debate sobre las facultades de la Procuraduría

Las decisiones contra Arizabaleta y Escaf también han reabierto el debate sobre el alcance de las facultades disciplinarias de la Procuraduría frente a funcionarios elegidos por voto popular. Aunque varios sectores han respaldado la intervención del Ministerio Público en ambos casos, otros han expresado preocupación por el alcance de las medidas cautelares y el impacto que estas pueden tener sobre la representación política y el ejercicio de cargos obtenidos mediante elección popular.