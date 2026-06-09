“De La Espriella se comporta como la perra de EE.UU.”: Agmeth Escaf por acusación de compra de votos

El representante a la Cámara Agmeth Escaf respondió con dureza a los señalamientos realizados por el abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella, quien lo mencionó dentro de un grupo de dirigentes políticos relacionados con presuntas prácticas de compra de votos en la región Caribe, para Iván Cepeda.

Durante una entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, Escaf negó categóricamente cualquier vínculo con actividades ilegales relacionadas con procesos electorales y calificó las acusaciones como irresponsables y lesivas para su reputación.

“Eso es absolutamente falso. Nunca he estado involucrado en un tema de esos, ni hemos trabajado alrededor de ese tipo de acciones en lo absoluto”, afirmó el congresista al ser consultado sobre los señalamientos. El representante sostuvo que las declaraciones realizadas en su contra hacen parte de una estrategia política impulsada por sectores que, según él, no cuentan con respaldo suficiente en la región Caribe de cara a las próximas elecciones.

“Es notorio su desespero porque, como en la costa Caribe no tiene posibilidades, la única manera en donde él podría llegar a raspar el quito se ha decidido sacar a todos los que estamos en representación del Caribe colombiano”, señaló.



Críticas a la estrategia internacional de De la Espriella

Uno de los puntos más controvertidos de la conversación estuvo relacionado con las referencias que, según Escaf, De la Espriella ha hecho ante autoridades estadounidenses para denunciar a determinados dirigentes políticos colombianos. El congresista cuestionó que se intente involucrar a gobiernos extranjeros en discusiones propias de la política nacional y advirtió que este tipo de actuaciones podrían interpretarse como una interferencia en procesos democráticos internos.

El estar haciendo invitaciones a otros países, eso es estar condenando las elecciones democráticamente de nuestro territorio manifestó.

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Escaf añadió que Colombia es una nación soberana y que las controversias electorales deben resolverse mediante las instituciones nacionales. “Creo que al señor se le olvida que está en una campaña en Colombia, país autónomo, soberano y democrático”, afirmó.

La polémica frase de Escaff contra De la Espriella

El momento de mayor tensión se produjo cuando Escaf utilizó una expresión dura contra el candidato de Defensores de la Patria. Al referirse al comportamiento del abogado barranquillero frente a Estados Unidos, el representante aseguró que De La Espriella “se está comportando prácticamente como la perra de los Estados Unidos”.

Posteriormente, ante la solicitud del periodista para explicar el alcance de sus palabras, Escaf sostuvo que se trataba de una crítica política relacionada con la actitud que, a su juicio, mantiene el abogado frente al gobierno norteamericano. “Aquí es muy bravito, aquí es muy gritoncito y demás, pero se tiene que arrodillar ante EE.UU. Eso es un coloquio político que existe en todas partes, y ese es su comportamiento”, explicó.

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Creo que al señor se le olvida que está en una campaña en Colombia, país autónomo, soberano y democrático, y que se está comportando prácticamente como, a ver, ¿cómo lo decimos? Como la perra de los Estados Unidos, como se comporta muchísima gente frente a este tipo de situaciones. No sé, el señor perdió todo criterio político, una falta de respeto, una burla absolutamente, y tendrá las consecuencias jurídicas correspondientes Dijo.

Denuncias por afectación al buen nombre

Además de rechazar las acusaciones, Escaf anunció que emprenderá acciones judiciales contra De la Espriella por considerar que sus declaraciones afectan su honra y buen nombre.

El representante indicó que se reunirá con su equipo jurídico para evaluar las medidas legales correspondientes y aseguró que llevará el caso ante las instancias competentes. “De todo tipo, porque este tipo de cosas no se deben permitir ni se puede estar dejando pasar por alto. Es el buen nombre mío y el de todos mis compañeros”, afirmó.

Asimismo, reiteró que no permitirá que los señalamientos queden sin respuesta institucional y jurídica. “Tomaré las medidas correspondientes y las denuncias correspondientes en todos los entes, en todas las instancias y hasta el final”, agregó.

Preocupación por la seguridad personal

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la preocupación del congresista por las posibles consecuencias que puedan derivarse de este tipo de acusaciones públicas. Escaf manifestó que responsabiliza políticamente a De La Espriella y a su equipo por cualquier situación que pueda poner en riesgo su integridad o la de su familia.

“Hago responsable públicamente en esta llamada a Abelardo De La Espriella y su equipo de las amenazas políticas, porque esto es prácticamente exponernos políticamente nuestras vidas”, sostuvo.

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Lista de personajes acusados por De La Espriella de comprar votos