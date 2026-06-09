Katherine Miranda anuncia que votará por Abelardo De La Espriella

De cara a la segunda vuelta presidencial, la congresista Katherine Miranda ha confirmado oficialmente su respaldo a la candidatura del abogado y líder del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella.

A través de una declaración pública en video publicado en sus redes sociales, la legisladora despejó las dudas sobre su postura en esta etapa definitiva de los comicios, inclinando la balanza en favor del candidato que resultó más votado en la primera vuelta celebrada el pasado 31 de mayo.

La decisión de Miranda se produce en un momento de máxima polarización, donde los apoyos de sectores independientes y de centro se han vuelto el principal objetivo de las campañas en disputa.

Al hacer pública su preferencia, la congresista fue enfática al señalar que su determinación incluye también al compañero de fórmula de De La Espriella: "Por eso hoy hago público mi voto y es por Abelardo de la Espriella y por José Manuel Restrepo".



Grande Katherine. No esperaba menos de su persona, que ha hecho una oposición juiciosa y coherente. Mucha falta le harás al congreso.



Katherine Miranda anuncia su voto por Abelardo de la Espriella. 🐯 pic.twitter.com/J6JhDwbgLG — Juan Diego Marulanda (@JuanDiegoAdmr) June 9, 2026

Un espaldarazo clave de cara a la segunda vuelta

El anuncio de Katherine Miranda llega a menos de dos semanas de que los colombianos regresen a las urnas el próximo 21 de junio. De La Espriella, llega a esta instancia tras haber obtenido una contundente victoria en la primera ronda con 10,3 millones de votos (43,78 %), superando al candidato de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien alcanzó los 9,7 millones (40,98 %).

Este respaldo representa un impulso significativo para la estrategia de De La Espriella de consolidar mayorías frente a su contrincante. Mientras tanto, Iván Cepeda, tras una semana de incertidumbre en la que tardó en reconocer los resultados oficiales, ha manifestado estar "listo a dialogar... con sectores del centro político a los cuales respeto y reconozco" en un intento por recortar la ventaja de más de 600.000 votos que le lleva el aspirante de derecha.

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La disputa por el centro y el plan "Patria Milagro"

El apoyo de Miranda también valida, desde su perspectiva, el proyecto de gobierno denominado 'Patria Milagro', la bandera principal de De La Espriella para lo que denomina la reconstrucción del país tras el gobierno de Gustavo Petro.

El candidato ha defendido su propuesta asegurando que, a pesar de las dudas iniciales, el apoyo ciudadano ha sido imparable: "pocos imaginaban que este proyecto llegaría a donde está hoy", pero los votos han demostrado que "cuando el pueblo decide, no hay maquinaria, partido tradicional ni cálculo político que pueda detenerlo".

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Por su parte, la campaña de De La Espriella continúa movilizándose en las calles, donde sus seguidores han protagonizado jornadas de apoyo masivo portando la camiseta de la selección colombiana de fútbol, un símbolo que se ha convertido en eje de controversia política.

Pese a las restricciones judiciales iniciales, el candidato ha promovido el uso de esta prenda como un emblema que "no pertenece a ningún partido político... sino que representa el orgullo nacional, la unión de los colombianos y la esperanza de un país".