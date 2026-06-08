“Abelardo estaría fraguando autoatentado”, denunció Cepeda: De La Espriella lo niega y contraataca

A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, los candidatos Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella protagonizaron un fuerte cruce de acusaciones en X, relacionado con supuestos planes de autoatentado para influir en la contienda electoral.

A través de su cuenta en X, Cepeda informó que pondrá en conocimiento de las autoridades información que, según dijo, recibió en las últimas horas sobre la campaña de su contendor.

"Por distintas vías, se me ha hecho saber que en la campaña de Abelardo De La Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección", afirmó.

Abelardo De La Espriella Foto: AFP

El candidato agregó que el supuesto montaje tendría lugar en los días previos al próximo 21 de junio, fecha prevista para la segunda vuelta presidencial. Ante esa situación, anunció que trasladará la información a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las verificaciones correspondientes.



Asimismo, indicó que también remitirá el caso a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que, de ser necesario, refuerce las medidas de protección de De La Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

La respuesta de De La Espriella llegó poco después. El candidato desestimó las acusaciones y señaló que Cepeda actúa motivado por la preocupación ante los resultados electorales.

"Cepeda, en tu desespero, pareces dispuesto a recurrir a cualquier estrategia para desviar la atención del debate de fondo. Sabes que vas a perder y, eso te tiene angustiado y fuera de control. Cada día se hace más evidente. A nuestra campaña ha llegado la misma información: que estás preparando un auto atentado", afirmó.

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No obstante, sostuvo que decidió no divulgar esos rumores porque con la seguridad no se juega y porque Colombia ya ha pagado un precio demasiado alto por la violencia política, recordando el caso del asesinado senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

“Ayer mismo rendíamos homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay. Su recuerdo debe servirnos para entender que estos temas exigen la máxima seriedad y responsabilidad”, indicó.

Finalmente, el candidato cuestionó directamente a Cepeda y lanzó una pregunta que elevó aún más el tono de la controversia: "¿Decidiste a última hora cambiar la estrategia y, en vez de hacerte un autoatentado, salir a culparme a mí de tus ideas?".

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Ambos candidatos han tenido varios cruces de trinos sobre diversos temas, como el debate del que se viene hablando después de la jornada del pasado 31 de mayo.