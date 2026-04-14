Katherine Miranda: "Es mejor ser oposición en una democracia a ser perseguido en una dictadura"

La representante a la Cámara Katherine Miranda aseguró que, ante el panorama actual del país, “es mejor ser oposición en una democracia a ser perseguido en una dictadura”, una frase con la que dejó clara su preocupación frente al rumbo institucional de Colombia en caso de un posible Gobierno de Iván Cepeda.

Durante la entrevista con Recap Blu, Miranda explicó que su postura no responde a afinidades ideológicas tradicionales, sino a lo que considera un momento “histórico” para el país. Según dijo, más que una elección presidencial, lo que está en juego es la continuidad del sistema democrático. En ese sentido, manifestó su temor ante un eventual gobierno de Iván Cepeda, a quien señaló como el principal contendor político en este escenario.

"Yo tengo un profundo miedo de lo que se puede llegar a avecinar en un Gobierno de Iván Cepeda con todo el tema de la paz total, con todo el tema del ataque a la independencia de poderes en nuestro país", dijo.

Katherine Miranda y Paloma Valencia X: @KatheMirandaP

Aunque reconoció tener profundas diferencias con figuras como Paloma Valencia, la congresista afirmó que coincide con ella en aspectos fundamentales como la defensa de la Constitución, las instituciones y la democracia. Por ello, planteó la necesidad de superar la polarización entre izquierda y derecha, así como las divisiones entre uribismo y petrismo, para construir un frente común que priorice la estabilidad institucional.



Miranda también respondió a las críticas y etiquetas que ha recibido por su cercanía a sectores distintos a su trayectoria política. Aseguró que en Colombia se estigmatiza a quienes piensan diferente, pero afirmó que está acostumbrada a ese tipo de señalamientos. En ese contexto, defendió la alianza política entre Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, destacando que permite integrar liderazgos diversos, incluidos sectores de centro.

"Acá le ponen etiqueta a cualquier persona cada vez que se atreve a pensar, cada vez que se atreve a disentir en este país. A mí etiquetas me han puesto toda la vida", agregó.

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La representante, quien históricamente ha apoyado a figuras como Sergio Fajardo, lamentó que este no haya participado en mecanismos recientes de consulta, pues considera que el liderazgo colectivo es clave en el actual escenario. Aun así, sostuvo que su decisión busca motivar a los ciudadanos desencantados del Gobierno de Gustavo Petro a considerar nuevas alternativas políticas.

Finalmente, frente a la división interna en la Alianza Verde, Miranda aclaró que el partido aún no ha tomado una decisión oficial sobre su respaldo en la contienda, por lo que tiene libertad para expresar su posición sin incurrir en doble militancia. Incluso, aseguró que estaría dispuesta a renunciar a su curul si eso implica mantenerse fiel a sus convicciones políticas en defensa de la democracia.