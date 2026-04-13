Alianza Verde creará comisión para evaluar posible respaldo a Iván Cepeda

El Partido Alianza Verde se reunió este lunes para hablar sobre las elecciones presidenciales y el apoyo que darán desde la colectividad.

La Alianza Verde creó una comisión para definir algunas líneas programáticas que le permitan a esa colectividad apoyar al senador Iván Cepeda.

“La Dirección Nacional del Partido Alianza Verde informa a la opinión pública que, en el marco de la actual coyuntura política y de cara a las próximas elecciones presidenciales, ha decidido conformar una comisión encargada de construir un acuerdo programático con la campaña presidencial de Iván Cepeda Castro. Dicho acuerdo implica que se reconozcan las propuestas y prioridades del Partido Alianza Verde en el programa de gobierno de la Alianza por la Vida”, dice el comunicado del partido.

La decisión ha generado diferentes reacciones, pues algunos congresistas de la Alianza Verde no están de acuerdo con la decisión.



“Podremos hacer uso en la objeción de nuestra conciencia de no apoyar a Iván Cepeda, no por nada más a que programáticamente no nos representa”, dijo la representante Catherine Juvinao, quien esperaba que el partido le permitiera a su militancia apoyar a Sergio Fajardo o a Claudia López.

Representante Cathy Juvinao Foto: X @CathyJuvinao

Otra de las congresistas que se mostró en contra de esta decisión fue la senadora Angélica Lozano.

“Es una decisión antidemocratica muy afín y muy sintonizada con el talante del presidente Gustavo Petro. Es una etapa de cierre final y triste del partido Alianza Verde. Hoy decían ‘vamos a recuperar el partido de Mockus’ están de facto expulsando a quienes representamos a Antanas Mockus”, dijo la senadora Angélica Lozano.

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Además, la Alianza Verde aprobó el inicio del proceso de escisión del partido.

“Es importante informar que durante la Dirección Nacional se votó de manera positiva el Inicio del proceso jurídico de escisión que solicitó el senador Jonathan Pulido, en los términos establecidos por le artículo 14 de la Ley 1475 de 2011 y el artículo 94 de los estatutos del Partido Alianza Verde”, dice el comunicado de la colectividad.