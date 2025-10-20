En vivo
Katherine Miranda: "Alianza Verde decidió no conformar alianzas con Roy Barreras"

Esta decisión de la Alianza Verde se conoce justo el día en el que Roy Barreras anunció su candidatura a la Presidencia.

Katherine Miranda y Roy Barreras.jpg
Katherine Miranda y Roy Barreras //
Fotos: X @KatheMirandaP y @RoyBarreras
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

La representante a la Cámara por la Alianza Verde Katherine Miranda explicó que este lunes el partido decidió, por mayorías, no conformar alianzas ni coaliciones con La Fuerza ni con su líder Roy Barreras.

"Esta decisión se toma con muchísimo respeto pero también con coherencia frente a los principios que ha defendido nuestra colectividad como la transparencia, la independencia y la lucha contra las viejas prácticas políticas", señaló Miranda.

Congresista Katherine Miranda.
Congresista Katherine Miranda.
Foto: X @KatheMirandaP

La votación fue 26-14 y se conoció justo el día en el que Barreras anunció que será candidato a la Presidencia. El exembajador también reaccionó a la decisión de la Alianza Verde.

"El partido verde, que tiene unas mayorías progresistas, elegirá a un número de senadores y senadoras, le deseo mucha suerte a Katherine Miranda, que pueda ser elegida. Esos senadores y senadoras progresistas, con otros senadores y senadoras progresistas y junto con los trabajadores, los campesinos y los obreros sacaremos adelante una agenda de país", dijo Barreras.

Roy Barreras.
Roy Barreras.
Foto: X @ColombianEmbUK

