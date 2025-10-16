¿Presupuesto general es un “cheque chimbo”? Katherine Miranda crítica recortes

El presupuesto general fue aprobado en la Cámara de Representantes por un monto de 546.9 billones de pesos. Sin embargo, el trámite ha generado varias críticas, especialmente debido a la magnitud de los recortes en inversión y los aumentos desmedidos en gastos de funcionamiento y otros.

Al respecto habló la representante a la Cámara por la Alianza Verde Katherine Miranda. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, explicó que, si bien el presupuesto quedó en ese monto, los recortes aplicados fueron insuficientes.

La reducción fue de "solamente 10 billones de pesos con respecto al primer debate", según precisó. Esta cifra está muy por debajo de lo que recomendaban los expertos, como el Banco de la República, que sugerían que el recorte "debería ser de alrededor de 40 billones de pesos y no de 10 como sucedió".

Para fondear los $546.9 billones aprobados, se requiere una ley de financiamiento, la cual, a juicio de la representante Miranda, es "más una reforma tributaria", con una expectativa de aprobación de alrededor “$16 billones de pesos”.



Desplome de la inversión

Una de las mayores inquietudes que surgió de las modificaciones realizadas en la plenaria de la Cámara es la reasignación de fondos. Según la representante Miranda, se aprobaron gastos "tan absurdos y desorbitados".



Un punto central de la polémica es el aumento en el Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República), adscrito al fondo paz. Esa entidad recibió cerca de $300.000 millones adicionales.

Miranda detalló que el fondo paz está siendo utilizado para fines no misionales: “Es un fondo que está utilizado más para hacer política, para promover al Pacto Histórico, para promover el ego del presidente de la República, que para su fin misional”.

La representante puso como ejemplo el uso de estos recursos para eventos políticos, señalando que "el evento que se hizo en la Plaza de Bolívar, donde atacó el Congreso de la República y las cortes, donde atacó a la prensa, fue financiado con el fondo".

Mientras tanto, los gastos de personal se dispararon. La representante denunció que los “gastos de personal se incrementan seis billones de pesos”, lo que equivale a “casi la mitad de la reforma tributaria” que, añadió, se va a poner en consideración la otra semana.

Señaló también que este incremento en el funcionamiento contrasta drásticamente con los recortes a la inversión en los sectores que son supuestamente "abanderados del Gobierno nacional".



Educación: en inversión baja 1.2 billones de pesos.

Agricultura: baja un billón.

Vivienda, agua y alcantarillado: baja 1.7 billones de pesos.

Defensa: sufrió un recorte de 350.000 millones de pesos, según Miranda.

El presupuesto: un "cheque chimbo"

A pesar de la magnitud del presupuesto aprobado, la economía colombiana presenta problemas de liquidez y crecimiento y, la representante Miranda advirtió que la economía "no va bien". Explicó que el manejo diario de la caja del Gobierno nacional ha caído de 20 o 30 billones a solo 1.8 billones de pesos.

En este contexto de fragilidad económica, la representante criticó severamente el presupuesto, calificándolo de “un cheque chimbo”. La principal razón es la incertidumbre de su financiación. Si la reforma tributaria por $16 billones no es aprobada en las comisiones económicas, el presupuesto "va a tener que rebajarle”.

Adicionalmente, existe una preocupación de que hay “13 billones de pesos que no entendemos de dónde salen”, sin una fuente de ingreso sólida que los justifique, según Miranda citando al Comité Autónomo de la Regla Fiscal.