Cámara aprueba en segundo debate Presupuesto General del 2026

Con 74 votos por el Sí, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate, y sin modificaciones, el Presupuesto General del 2026. El proyecto ahora queda en manos del Senado que sesionará este jueves a las 9:00am.

En importante recordar que el presupuesto fue aprobado por 546,9 billones de pesos.

Durante el debate hubo algunos cuestionamientos de congresistas a los recursos asignados al DAPRE, que superan los 300.000 millones de pesos.

“Este Gobierno prefiere mandar 300.000 millones de pesos al DAPRE, que ya sabemos en que se van a gastar: en lechonas, tarimas y buses, como lo vienen haciendo”, señaló durante el debate la representante a la Cámara Catherine Juvinao.



Discusión del presupuesto nacional Fotos: AFP

Uno de los puntos en los que se centró la discusión fue en una proposición que buscaba asignarle más recursos a la Defensoría del Pueblo, trasladando 100.000 millones del DAPRE y 50.000 del Ministerio del Interior.

Esta proposición finalmente fue derrotada. Además, en un primer bloque se votaron 80 de artículos de los 91 que contempla el proyecto.

Finalmente el Presupuesto fue aprobado sin modificaciones. Es importante recordar que en esta iniciativa se contemplan 16.3 billones de pesos prvenientes de una ley de financiamiento que debe ser aprobada por el Congreso.

Este jueves, 16 de octubre, a las 9:00 de la mañana el Senado sesionará para debatir el presupuesto, es importante recordar que la iniciativa debe ser aprobada en el Congreso antes del 20 de octubre o de lo contrario saldrá por decreto.