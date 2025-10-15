En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Daniel Quintero
Carro bomba en Ecuador
Selección Colombia
Fin guerra en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Cámara aprueba en segundo debate Presupuesto General del 2026

Cámara aprueba en segundo debate Presupuesto General del 2026

La plenaria de la Cámara de Representantes negó la proposición que buscaba asignarle más recursos a la Defensoría y menos al Dapre.

Cámara de Representantes
Cámara de Representantes
Foto: X: @CamaraColombia
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

Con 74 votos por el Sí, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate, y sin modificaciones, el Presupuesto General del 2026. El proyecto ahora queda en manos del Senado que sesionará este jueves a las 9:00am.

En importante recordar que el presupuesto fue aprobado por 546,9 billones de pesos.

Durante el debate hubo algunos cuestionamientos de congresistas a los recursos asignados al DAPRE, que superan los 300.000 millones de pesos.

“Este Gobierno prefiere mandar 300.000 millones de pesos al DAPRE, que ya sabemos en que se van a gastar: en lechonas, tarimas y buses, como lo vienen haciendo”, señaló durante el debate la representante a la Cámara Catherine Juvinao.

Discusión del presupuesto nacional del 2026
Discusión del presupuesto nacional
Fotos: AFP

Uno de los puntos en los que se centró la discusión fue en una proposición que buscaba asignarle más recursos a la Defensoría del Pueblo, trasladando 100.000 millones del DAPRE y 50.000 del Ministerio del Interior.

Esta proposición finalmente fue derrotada. Además, en un primer bloque se votaron 80 de artículos de los 91 que contempla el proyecto.

Publicidad

Finalmente el Presupuesto fue aprobado sin modificaciones. Es importante recordar que en esta iniciativa se contemplan 16.3 billones de pesos prvenientes de una ley de financiamiento que debe ser aprobada por el Congreso.

Este jueves, 16 de octubre, a las 9:00 de la mañana el Senado sesionará para debatir el presupuesto, es importante recordar que la iniciativa debe ser aprobada en el Congreso antes del 20 de octubre o de lo contrario saldrá por decreto.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cámara de Representantes

Presupuesto de Colombia

Congreso de la República

Publicidad

Publicidad

Publicidad