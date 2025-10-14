Plenaria de Cámara aprueba en último debate proyecto que crea la Universidad del Ministerio Público

Con 115 votos por el Sí y 9 votos por el No, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en su último debate el proyecto de ley impulsado por el procurador, Gregorio Eljach, que crea la Universidad del Ministerio Público. La iniciativa continuará con su trámite en el Senado.

Este proyecto ha generado polémica, pues algunos sectores consideran que la iniciativa podría incentivar la burocracia.

“El procurador, Gregorio Eljach, va a poder nombrar al rector, el Consejo Superior o Consejo Directivo y sin duda alguna se convertiría en una bolsa nueva de burocracia inservible para este país. Quiero expresar mi voz de rechazo y señalar que el espíritu de esta ley es inconveniente y lamento que mientras universidades públicas que de verdad te quieren estos recursos no los encuentran en el Gobierno, hoy no tengamos una voz del Gobierno que objete esre proyecto de ley tan indignante”, dijo la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.

Esta iniciativa busca formar académicamente a los funcionarios públicos. En su momento, desde la Procuraduría explicaron que actualmente se cuenta con el Instituto de Estudios del Ministerio Público, pero no es posible otorgar títulos.



“Aquí no hay un gasto fiscal adicional. Aquí lo que se está buscando es especializar el talento humano del Ministerio Público en Colombia y me refirió a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a las Personerías Municipales. ¿Qué de maño tiene que la Procuraduría quiera tener un talento humano mucho más formado y estructurado? Aquí no le están entregando inmuebles lo que se está diciendo es que la Procuraduría con sus propios inmuebles organice la casa para el funcionamiento de la universidad”, señaló el representante Liberal, José Octavio Cardona.