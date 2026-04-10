En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Arenceles Ecuador
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / "De mí no esperen declaraciones contra la paz": Iván Cepeda sobre fiesta en cárcel de Itagüí

"De mí no esperen declaraciones contra la paz": Iván Cepeda sobre fiesta en cárcel de Itagüí

Además, Cepeda pidió que autoridades manejen el caso Itagüí y lanzó crítica a Paloma Valencia, a quien le pidió definirse “¿lobo o paloma?”

Candidato Presidencial Iván Cepeda en Bucaramanga
Imagen capturada en la Plaza Cívica. Candidato Presidencial Iván Cepeda en Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de abr, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Publicidad

Publicidad

Publicidad