"De mí no esperen declaraciones contra la paz": Iván Cepeda sobre fiesta en cárcel de Itagüí

En declaraciones entregadas en Bucaramanga, durante un evento de campaña presidencial en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, el senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro se pronunció sobre la polémica en la cárcel de Itagüí y lanzó críticas contra la senadora Paloma Valencia.

“De mí no esperen declaraciones contra la paz”. Con esa frase, el senador Iván Cepeda Castro reaccionó en Bucaramanga al escándalo por la fiesta dentro de la Cárcel de Itagüí, hecho que ha generado una fuerte polémica a nivel nacional.

El congresista evitó profundizar en la controversia y aseguró que lo ocurrido debe ser manejado por las autoridades penitenciarias, deslindándose de cuestionamientos directos sobre el caso. Su postura contrasta con otros sectores políticos que han criticado duramente lo sucedido en el centro carcelario.

Sin embargo, Cepeda sí fue enfático al referirse al ambiente político y aprovechó para lanzar una fuerte crítica contra la senadora Paloma Valencia, en medio del debate sobre el salario mínimo y las políticas económicas del país.



“De mí no esperen declaraciones contra la paz”, afirmó el senador Iván Cepeda Castro al referirse a la polémica por la fiesta en la cárcel de Itagüí. Desde la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, en Bucaramanga, aseguró que el caso debe ser tratado por las autoridades penitenciarias. pic.twitter.com/tWuyZuMyzb — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 10, 2026

“La veo desesperada intentando pasar ahora a última hora como defensora del salario mínimo, cuando ella se ha opuesto. La invito a que se defina: ¿qué quiere ser, Paloma o lobo?”, afirmó.

El pronunciamiento se da en un contexto de creciente tensión entre sectores del oficialismo y la oposición, donde temas como el salario mínimo, la política de seguridad y el manejo del sistema penitenciario se han convertido en puntos clave de confrontación.

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La polémica por lo ocurrido en la cárcel de Itagüí no solo ha generado cuestionamientos sobre los controles al interior de los centros de reclusión, sino que también ha encendido el debate político en el país, con fuertes cruces entre dirigentes de distintas orillas.