¿Paloma o De La Espriella? Candidato Roy Barreras revela si votaría o no por ellos

El candidato presidencial Roy Barreras volvió a encender el debate político tras una contundente declaración sobre sus eventuales decisiones en una segunda vuelta electoral. En entrevista con Recap Blu, con Ricardo Ospina, el exembajador y excongresista fue tajante frente a la posibilidad de respaldar a figuras de la derecha: “Ni por el putas”, afirmó, descartando de plano su apoyo a ese sector.

Barreras planteó un escenario electoral polarizado en el que, según su análisis, la disputa por la Presidencia se concentraría entre sectores opuestos. En ese contexto mencionó nombres como Iván Cepeda y Paloma Valencia, además del abogado Abelardo De La Espriella, como posibles protagonistas de esa confrontación ideológica que, a su juicio, podría profundizar la división del país.

"Yo he dicho que ni por el putas voto por la derecha. Pero lo digo clarísimamente, tengo 6.402 razones para no votar por la derecha", afirmó Barreras.

El aspirante insistió en que Colombia enfrenta un riesgo de “fractura nacional” si se consolida un Gobierno desde los extremos. Según explicó, tanto un triunfo de la derecha como de una izquierda radical generaría bloqueos institucionales, tensiones sociales y dificultades para gobernar. Por ello, defendió la necesidad de una alternativa de centro que logre acuerdos y garantice estabilidad política y económica.



"No creemos que se necesite una Constituyente que vaya a demoler las instituciones para volverlas a hacer. Me parece un riesgo enorme, entre otras cosas, porque en este ambiente de polarización puede ganar una derecha extrema esa constituyente", agregó.

Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia // Fotos: AFP

Roy Barreras impulsa el voto en blanco

En la entrevista, Roy Barreras también manifestó que una participación masiva de los votantes indecisos podría incluso llevar al voto en blanco a disputar un lugar en la segunda vuelta, lo que obligaría a replantear la contienda y abrir espacio a nuevas opciones políticas.

Barreras sostuvo que esta opción no es inédita y recordó antecedentes regionales donde el voto en blanco ha tenido resultados relevantes, acercándose a mayorías decisivas. Para el aspirante, esta sería una forma de evitar un Gobierno “inviable” producto de la confrontación entre sectores opuestos. No obstante, reconoció que se trata de un escenario difícil, aunque insistió en que la clave está en la movilización de los ciudadanos que hoy permanecen indecisos o se inclinan por la abstención.

"Ojalá votaran por mí, pero si no votan por mí, voten por quien les dé confianza y pueda unir al país. Y si ninguno les gusta, voten en blanco, pero voten masivamente", concluyó.