"La Paz Total ha sido abusada": Roy Barreras critica la falta de marco jurídico

En diálogo con Mañanas Blu, el candidato presidencial Roy Barreras lanzó duras críticas contra la implementación de la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, calificándola como un proceso que ha pecado de "laxitud" y que carece de un marco jurídico sólido.

Barreras advirtió que el vacío legal actual ha permitido que grupos criminales abusen de la buena fe del Estado para expandir su control territorial y político.



El fracaso del método y el riesgo de constreñimiento

Según Barreras, uno de los errores fundamentales ha sido otorgar vocería política a delincuentes comunes, mencionando específicamente eventos como el "tarimazo" en Medellín, lo cual desmotiva a la fuerza pública y a la justicia. El candidato señaló que grupos ilegales están ejerciendo presión y constreñimiento al elector en regiones como el Cauca, Nariño y Caquetá, buscando beneficiar a quienes les garanticen la continuidad de este "limbo jurídico".

Barreras subrayó que, aunque respeta la trayectoria y honestidad de Iván Cepeda —quien ha sido el arquitecto de esta política—, no se puede ignorar que el LN y otras bandas han abusado de la suspensión de órdenes de captura y de la simultaneidad de ceses al fuego para crecer militarmente.

"Sin límites jurídicos y sin una fuerza pública controlando el territorio, cualquier proceso de paz fracasa", enfatizó.



Distanciamiento del petrismo y defensa del libre mercado

El candidato aprovechó para marcar una clara línea divisoria frente a las banderas del petrismo. Aunque reconoce afinidades en el propósito de inclusión social, Barreras se opone radicalmente a una posible Asamblea Constituyente y a lo que percibe como una parálisis económica derivada de la falta de confianza en el sector privado.



Barreras defendió la necesidad de reactivar la economía mediante la inversión nacional y extranjera, criticando el cierre de la deuda social únicamente a través de subsidios financiados con deuda externa.

Para él, considerar a los empresarios o a los medios como "enemigos" atenta contra la estabilidad institucional que el país requiere.



La apuesta por los indecisos y el voto en blanco

Frente al escenario electoral, Barreras hizo un llamado a los 5 millones de colombianos que aún no han decidido su voto, invitándolos a evitar que el país se fracture en los extremismos de derecha e izquierda

En una propuesta inusual, sugirió que incluso una "revolución del voto en blanco" en primera vuelta sería preferible antes que permitir que Colombia se condene a la división nacional, buscando así legitimar una opción de unidad y centro liberal.

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Escuche aquí la entrevista: