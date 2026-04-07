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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / "La Paz Total ha sido abusada": Roy Barreras critica la falta de marco jurídico

"La Paz Total ha sido abusada": Roy Barreras critica la falta de marco jurídico

Barreras advirtió que el vacío legal actual ha permitido que grupos criminales abusen de la buena fe del Estado para expandir su control territorial y político.

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