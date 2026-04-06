¿Elecciones están en riesgo? Roy Barreras alerta por control de grupos ilegales

El candidato presidencial Roy Barreras alertó que el avance y fortalecimiento de estructuras ilegales criminales en distintas regiones del país podría afectar la transparencia del proceso electoral y la voluntad de los votantes de cara a la primera vuelta del 31 de mayo.

En entrevista con Recap Blu, Barreras expresó su preocupación por decisiones recientes como la suspensión de órdenes de captura contra delincuentes en ciudades como Medellín. A su juicio, estas medidas, en el marco de la política de paz total impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, han sido aprovechadas por grupos ilegales para fortalecerse y ampliar su control territorial.

El exembajador y excongresista, quien participó en los diálogos de paz durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, sostuvo que el principal problema ha sido la falta de un marco jurídico sólido que regule los procesos de sometimiento. Recordó que, a diferencia de la negociación con las antiguas Farc, en la actualidad no existen reglas claras ni límites estrictos, lo que ha generado —según sus palabras— un “limbo jurídico” que termina favoreciendo a las organizaciones criminales.

"Todos tenemos que dejarle claro a los grupos ilegales que el limbo jurídico no va a continuar y que solo hay procesos de negociación si hay un marco jurídico estricto", dijo.



Roy Barreras, candidato presidencial Blu Radio

Uno de los puntos más delicados de su denuncia tiene que ver con la posible injerencia de estos grupos en las elecciones. Barreras mencionó casos como el de zonas en Caquetá, donde se habrían detectado inscripciones masivas de cédulas en territorios bajo influencia de estructuras armadas.

"Hace varios meses, en una visita al Caquetá, denuncié que, por ejemplo, en Cartagena del Chairá, en un puesto que se llama 12 de Octubre, había una inscripción masiva de cédulas, cerca de 3.000, en un puesto electoral que no tiene más de 300 electores. Y ese es un sitio controlado por alias Calarcá", afirmó.

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Frente a versiones que sugerían que estas dinámicas podrían favorecer a sectores políticos específicos, como el liderado por Iván Cepeda, Barreras fue enfático en desmentirlo. Aclaró que su advertencia no apunta a beneficiar o perjudicar a ningún candidato en particular, sino a alertar sobre un riesgo general para la democracia.

"No se puede hacer política con armas y las personas que están con armas están en la ilegalidad hasta que dejen las armas", concluyó.