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¿Elecciones están en riesgo? Roy Barreras alerta por control de grupos ilegales

El candidato presidencial también cuestionó la paz total del Gobierno Petro y lo que, según considera, vacíos jurídicos en este proceso con grupos armados ilegales.

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