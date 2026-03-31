Petro le cumple a los criminales: Medellín y Antioquia por decisión sobre cabecillas en Itagüí

En lanza en ristre se fueron los gobiernos de Medellín y Antioquia en contra de la decisión de la Fiscalía de suspender las órdenes de captura a 23 miembros de la mesa de paz de Itagüí. Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón aseguraron que se trata de los peores delincuentes y que sería un cálculo electoral.

Total rechazo a la decisión de la Fiscal General de la Nación de conceder por solicitud de la oficina del Alto Comisionado de Paz la libertad a 23 de los voceros y suplentes de este espacio de diálogo de la paz total que avanza el gobierno del presidente Gustavo Petro

El primero en reaccionar fue el alcalde de Medellín Federico Gutierrez, por medio de su cuenta en X quien aseguró que: “Primero fue el “Tarimazo” y luego esto. Una vez más Petro y su gobierno aliado de los peores criminales, le cumple a sus verdaderos amigos. Le solicita a la Fiscalía levantar órdenes de captura en contra de 23 cabecillas de las estructuras criminales de Medellín. Es un insulto a las víctimas y a Medellín”.

Primero fue el “Tarimazo” y luego esto.

Una vez más Petro y su gobierno aliado de los peores criminales, le cumple a sus verdaderos amigos.

Le solicita a la Fiscalía levantar órdenes de captura en contra de 23 cabecillas de las estructuras criminales de Medellín.

Es un insulto… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 31, 2026

Agregó el mandatario local que no existe según él la mal llamada “Paz Total” y de lo que se trata es de una entrega total de Colombia 🇨🇴 a los peores criminales.



"Lo que pretende Petro con esto es que puedan salir de la cárcel, con la falsa excusa de la “Paz” para hacer campaña en los barrios. ¡Adivinemos a favor de quién! Las estructuras criminales a través de sus cabecillas interferirán en las elecciones a la Presidencia”, agregó.

Aseguró que los que legalmente capturó la fuerza pública siguen dedicados al homicidio, la extorsión, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, a envenenar a los niños y jóvenes con las drogas y a muchos otros delitos, por eso puntualizó que no callará y seguirá luchando por la gente hasta que cese la horrible noche.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo que es muy llamativo que se adelante este cese de órdenes de captura en plena época electoral y aseveró que el riesgo es claro: reacomodo criminal.

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“Favores se pagan con favores. En plena época electoral, la fiscalía y el gobierno Petro levantan órdenes de captura y dejan en libertad a sus aliados del tarimazo. Se trata de los peores narcos, criminales y asesinos que durante décadas han sembrado terror y muerte en los barrios de Medellín”, indicó.

Por eso insistió el mandatario seccional que esa decisión golpea a las víctimas y desconoce el sacrificio de la Fuerza Pública, de jueces y fiscales que se han jugado la vida para capturarlos, por eso criticó la incoherencia de la fiscal Luz Adriana Camargo.

Favores se pagan con favores.



En plena época electoral, suspenden órdenes de captura a criminales de bandas en Medellín, su Área Meteopolita y Rionegro.



No son cualquiera: responsables de homicidios, extorsión, desapariciones y narcotráfico; durante años han sembrado miedo,… pic.twitter.com/f7xERNVFFB — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 31, 2026

“Por un lado, la fiscal Camargo viene diciendo recientemente que hay que levantar la orden de captura contra alias Calarcá, pero ahora les da vía libre a los peores pillos en Antioquia. Por Dios, desenfurece que en las urnas nuestros paisanos voten con libertad. Ahora se valen de esto para atemorizar a los antioqueños y constreñirlos en sus decisiones. Esto es una afrenta contra las víctimas y contra nuestra fuerza pública”, aseveró.

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El gobernador Rendón afirmó finalmente que Antioquia no se arrodillará y resistirá al Gobierno de Gustavo Petro que pretende golpearla.