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Petro le cumple a los criminales: Medellín y Antioquia por decisión sobre cabecillas en Itagüí

Aseguraron que este cese de órdenes de captura en plena época electoral tiene un riesgo claro: "reacomodo criminal".

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