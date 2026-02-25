Roy Barreras se desmarcó de Petro y cuestionó Asamblea Constituyente: “Riesgo para la estabilidad”

El precandidato presidencial Roy Barreras se desmarcó del presidente Gustavo Petro y cuestionó la iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Lo hizo desde Valledupar, donde adelanta su agenda de campaña, al referirse a lo ocurrido durante el consejo de ministros realizado en Cartagena.

En ese encuentro, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tomó la iniciativa de poner a firmar a los integrantes del gabinete una de las planillas con las que un grupo de ciudadanos, impulsados por el mandatario, inició el proceso para convocar una Asamblea Constituyente. Barreras criticó esta decisión y defendió los logros alcanzados con la Constitución Política de Colombia de 1991.

“Entiendo la frustración del presidente Petro porque el Congreso no ha aprobado las demás reformas sociales que son justas. Yo las haré aprobar. Yo no necesito una constituyente. Pero, en cambio, me parece un riesgo para la estabilidad institucional de Colombia abrir un debate sobre una constituyente que podría echar atrás logros progresistas que alcanzamos en la Constitución del 91, como la tutela, por ejemplo. Creo que el país lo que está clamando ahora es estabilidad, seguridad y certezas”, afirmó.

La planilla fue firmada por los ministros de Educación, Defensa, Vivienda y Cultura, entre otros miembros del gabinete. Sin embargo, el ministro de Justicia Jorge Cuervo no firmó ni firmará, pues, según se conoció, desde que se reunió con el presidente Petro le manifestó su desacuerdo con la convocatoria.



Mientras Barreras continúa su campaña, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, anunció nuevas adhesiones de integrantes de las principales centrales sindicales del país. Se trata de 112 miembros de las seccionales de Barrancabermeja y Bolívar de la Unión Sindical Obrera (USO), sindicato de Ecopetrol. Esto ocurre en medio de la disputa con Barreras por el respaldo de estas bases, luego de que la dirección nacional de la USO se adhiriera días atrás a su candidatura.

Por el lado de la Gran Consulta, Paloma Valencia también recorre el país junto al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Durante un evento revivió el debate sobre la posibilidad de que expresidentes puedan aspirar a la Vicepresidencia y se refirió a una eventual fórmula con Uribe.

“Todo el mundo me anda preguntando quién va a ser mi vicepresidente. Yo les contesto que uno no puede ensillar las bestias antes de cogerlas. Todavía nos falta ganar esa consulta. Pero lo que sí es cierto es que hoy me levanté pensando que, después de todo este recorrido con el presidente Uribe, mi mejor vicepresidente sería él. Ustedes qué piensan”, dijo.

En esa misma consulta está el precandidato Juan Carlos Pinzón, quien desde Ocaña se refirió a la situación de orden público en esa región. "El Catatumbo es una zona rica en materia ambiental, acuífera, minera y con un potencial agroindustrial como pocas en el país; yo vengo a jugármela por eso. Claro que el que ose enfrentar el estado no va a terminar bien; termina acostado o en una cárcel, pero no van a terminar sometiendo al pueblo como pasa hoy. A mí, por eso muchos de ellos no quieren que Juan Carlos Pinzón sea presidente, me lo han dicho".

En otro sector político, el candidato Abelardo de la Espriella continúa su gira por varias regiones del país. Desde ayer recorre el Eje Cafetero y hoy estará en Manizales en un evento en el Teatro Los Fundadores. Además, se conoció un video del futbolista colombiano Dayro Moreno en el que menciona la icónica frase de su campaña: “Firmes por la patria”.

Cabe mencionar que José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, anunció que hará campaña por Abelardo de la Espriella tras renunciar al Centro Democrático, debido a diferencias surgidas durante la escogencia del candidato presidencial de esa colectividad.

Por su parte, Sergio Fajardo se encuentra en gira por el Caribe y estuvo en Barranquilla dialogando con comunidades sobre las tarifas de energía. Finalmente, el exministro Mauricio Lizcano acudió a la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscribirse formalmente como candidato presidencial con el aval del Partido Alianza Social Independiente (ASI) y el respaldo de las firmas validadas para su aspiración.