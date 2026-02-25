En vivo
Elecciones Colombia 2026  / Roy Barreras se desmarcó de Petro y cuestionó Asamblea Constituyente: "Riesgo para la estabilidad"

Roy Barreras se desmarcó de Petro y cuestionó Asamblea Constituyente: “Riesgo para la estabilidad”

Mientras Roy Barreras continúa su campaña, Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, anunció nuevas adhesiones de integrantes de las principales centrales sindicales del país.

Roy Barreras intenta desmarcarse de Petro y dice que en 2026 ganará coalición de centro izquierda
Roy Barreras dio su análisis de lo que será las elecciones presidenciales de 2026.
Foto: AFP
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 25 de feb, 2026

