"Voy a derrotar esa consulta uribista": Roy Barreras espera reunirse con Iván Cepeda

Luego de pasar por el Gobierno como presidente del Senado de la República y como embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras entró a la carrera electoral por la Presidencia para tomar el lugar de Gustavo Petro en la Casa de Nariño en este 2026.

En diálogo con Recap de Blu Radio, Barreras aseguró que será el encargado de continuar el progresismo que, hasta ahora, ha hecho el Gobierno actual y aseguró que derrotará “la consulta uribista” para convertirse en el encargado de unir nuevamente el país y crear un puente que “acabe con las diferencias”.

“Los liberales progresistas, los verdes progresistas, los independientes, la gente que marchó conmigo en defensa del plebiscito por la paz, los que tuvimos plebitusa, no hemos ido a las urnas. Yo voy el 8 de marzo a las urnas convocando a los colombianos a unir al país porque no estamos condenados al radicalismo, ni a los extremos, ni a la opción violenta que propone la extrema derecha. Voy a ir además a derrotar a la consulta uribista”, dijo.

De acuerdo con Roy Barreras, él es un candidato de centro y buscará que “en su Gobierno se acabe de la violencia”, por eso, seguirá el legado que ha puesto el presidente Gustavo Petro y por eso buscará reunirse con Iván Cepeda el 9 de marzo, día en el que, según él, habrá ganado la consulta y podrá llegar “un nuevo pacto”.



Roy Barreras, candidato presidencial Blu Radio

“Yo espero que el 9 de marzo tengan voluntad de diálogo. Han estado muy agresivos injustamente, muy nerviosos tal vez. Han dicho, por ejemplo, la exministra Susana Muhammad, que yo estoy dividiendo la izquierda. Yo no soy de izquierda, voy a dividir la izquierda. Yo lo que soy es un liberal progresista de centro socialdemócrata, eso ha sido toda la vida. Y por supuesto quiero que este país tenga un gobierno de centro moderado, estable, que avance hacia el cambio”, puntualizó.

Por otro lado, en medio de la controversia por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la transparencia electoral y el llamado de sectores del Pacto Histórico a no participar en la consulta, Barreras marca distancia y fija postura. “Confío totalmente en el sistema electoral. No es perfecto, pero funciona”, sostuvo, recordando que con el mismo mecanismo han ganado y perdido distintos sectores políticos en los últimos años.

Publicidad

“Un país desunido no logra avanzar. No le aprobaron las reformas al presidente por la confrontación permanente”, señaló.

De cara al 8 de marzo, el exsenador confía en que el voto de opinión —más que “las maquinarias”— definirá el resultado. “La ola que crece es la de quienes no quieren polarización. Esa es la que va a ganar”, afirmó.