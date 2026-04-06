Promotor de Asamblea Constituyente dice que su agenda coincide con la de Iván Cepeda

El debate sobre una propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia volvió a tomar fuerza y aunque algunos candidatos a la Presidencia han evitado poner este tema como eje central de sus campañas, desde los sectores que impulsan la iniciativa aseguran que el proceso sigue avanzando y que incluso coincide con propuestas políticas actuales.

Así lo afirmó Armando Wouriyu Valbuena, quien explicó en Mañanas Blu 10:30 que la propuesta no está atada a una candidatura específica, pero sí tiene puntos en común con algunas agendas, entre ellas la de Iván Cepeda.

Durante la entrevista, el vocero del comité promotor fue claro en señalar que la iniciativa surge desde sectores sociales y no desde campañas políticas. Sin embargo, reconoció afinidades con algunas propuestas en el escenario electoral.

Según explicó, se trata de “una agenda de los sectores sociales, de los pueblos originarios y de las organizaciones populares”, que ha venido construyéndose desde hace más de dos años. En ese contexto, aseguró que esa hoja de ruta “también va en la agenda de varios candidatos”, mencionando directamente a Iván Cepeda.



¿En qué va el proceso de la Asamblea Constituyente?

El comité de firmas continúa en fase de recolección de apoyos ciudadanos, luego de haber recibido aval inicial por parte de la Registraduría. De acuerdo con el vocero, el trabajo se ha extendido a diferentes regiones del país y también a comunidades de colombianos en el exterior.



Entre los puntos que destacan del proceso están:



Actividades pedagógicas en distintas ciudades y territorios

Contacto con organizaciones sociales, étnicas y sindicales

Avances en recolección de firmas dentro y fuera del país

Articulación con comunidades en zonas de frontera

El objetivo, según explicó, es cumplir con los requisitos legales para llevar la propuesta al Congreso y avanzar en su eventual convocatoria.



¿Seguirá adelante la constituyente sin importar quién gane las elecciones?

Uno de los puntos clave de la entrevista es que los promotores aseguran que el proceso no se detendrá por cambios en el panorama político. Incluso, sostienen que continuará independientemente de quién llegue a la Presidencia.

El vocero reiteró que se trata de una iniciativa “de las masas populares y sectores sociales”, por lo que su desarrollo no estaría condicionado al resultado electoral.

En ese sentido, insistió en que la meta es llevar la propuesta a las instancias institucionales correspondientes —Congreso y eventualmente revisión judicial— para que siga su curso dentro del marco legal.

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Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: