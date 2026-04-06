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Promotor de Asamblea Constituyente dice que su agenda coincide con la de Iván Cepeda

El vocero reiteró que la constituyente se trata de una iniciativa “de las masas populares y sectores sociales”, por lo que su desarrollo no estaría condicionado al resultado electoral.

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