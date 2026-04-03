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Blu Radio  / Nación  / Petro arremete contra el Banco de la República y revive propuesta de una constituyente

Petro arremete contra el Banco de la República y revive propuesta de una constituyente

Con duras críticas, el presidente reabrió el debate sobre una constituyente y señaló a la entidad de hacer un acto electoral con el aumento de las tasas de interés.

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