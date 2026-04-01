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Blu Radio  / Nación  / Petro no tiene cargos penales en EEUU, según New York Times

Petro no tiene cargos penales en EEUU, según New York Times

Petro negó cualquier vínculo con narcotraficantes y afirmó que "no existe una sola investigación" en Colombia relacionada con su campaña.

Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro durante alocución sobre el salario mínimo
Foto: Presidencia de la República
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de abr, 2026

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