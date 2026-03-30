EE.UU. reabre la embajada en Venezuela: Recap programa completo, 30 de marzo de 2026

Este episodio de Recap Blu reúne los temas que marcan la agenda nacional, con foco en política, seguridad y relaciones internacionales.
- Diego González, secretario del Senado, analiza la viabilidad jurídica de posesionar congresistas detenidos y el alcance de la figura de la silla vacía.
- Escándalo UNGRD: se debate si Wadid Mansur puede asumir su curul desde prisión, en medio de un proceso por presunta corrupción que podría dejar a su partido sin representación.
- Relaciones internacionales: se aborda la reapertura de la embajada de Estados Unidos en Caracas y las denuncias contra Cilia Flores por una presunta red criminal familiar.
- Seguridad en Bogotá: autoridades alertan sobre el robo de baterías de carros híbridos, una nueva modalidad delictiva que impulsa medidas para restringir la venta de autopartes usadas.
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