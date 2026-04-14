Jota Pe Hernández, de Alianza Verde: "No voy a estar donde esté Iván Cepeda"

El panorama político colombiano se sacude con la confirmación de la salida del senador Jota Pe Hernández del partido Alianza Verde. A través de una figura legal conocida como escisión, el congresista busca formalizar su independencia de la colectividad que lo acogió inicialmente, con el fin de consolidar un movimiento propio que responda a sus posturas ideológicas, las cuales hoy se encuentran en las antípodas de la dirección nacional de los Verdes.



Un nuevo rumbo político y electoral

Jota Pe Hernández, quien ostenta la tercera votación más alta del país con aproximadamente 165.000 electores, justificó su decisión basándose en la necesidad de representar una tendencia que, según él, ya no encaja con los principios actuales del Partido Verde.

“En estos momentos lo único que yo estoy llevando a cabo políticamente es el trámite del inicio de mi decisión del partido Alianza Verde, pero nada esto corresponde a una adhesión a una campaña presidencial”, aclaró el senador para desmentir rumores sobre apoyos inmediatos a otros candidatos.

El senador enfatizó que esta ruptura responde a un reconocimiento de su peso electoral. “Se reconoce que Jota Pe Hernández sí representa un número importante de electores... Por supuesto que va a haber un nuevo partido, por supuesto que va a haber una nueva colectividad”, afirmó, señalando que su intención es otorgar avales para liderazgos regionales en futuros comicios.

Pelea entre Jota Pe Hernández e Iván Cepeda en el Senado Foto: captura de video

La "excisión": un proceso de tiempos legales



El trámite no es sencillo y depende de la aprobación del Consejo Nacional Electoral (CNE). Hernández explicó que ya está trabajando en la construcción de los estatutos y la proyección jurídica para radicar ante las autoridades electorales. No obstante, los tiempos son inciertos: “Puede que lleguen a dar los tiempos para una segunda vuelta, pero no lo sabemos porque el CNE muchas veces ha tomado estas decisiones rápidamente, otras veces se ha tomado un poco más de tiempo”.

Un punto clave en este proceso es que Hernández ha decidido realizar este movimiento solo, sin arrastrar a otros miembros de la bancada para evitar conflictos de intereses o éticos. “Yo hice un compromiso que no me llevaba ni una sola credencial del partido Alianza Verde y es respeto por el trabajo del partido”, aseguró, refiriéndose a concejales o diputados que pudieran querer seguir sus pasos.

A pesar de su salida, el senador fue enfático en sus "líneas rojas" presidenciales, especialmente respecto al sector de izquierda liderado por Iván Cepeda. “Lo que mis electores tienen completamente claro es que yo no voy a estar donde esté Iván Cepeda. Por supuesto que no voy a estar con esa campaña”.

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Escuche aquí la entrevista: