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Iván Cepeda descarta ingreso de Jorge Lemus a su campaña presidencial

El saliente director de la UIAF y exdirector del DNI aseguró en Mañanas Blu que su salida del gobierno era para respaldar al aspirante del Pacto Histórico.

Iván Cepeda descarta ingreso de Jorge Lemus a su campaña presidencial
Iván Cepeda descarta ingreso de Jorge Lemus a su campaña presidencial
Foto: Captura de pantalla video Señal Colombia / AFP
Por: Andrés Carmona Ospina
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Actualizado: 6 de abr, 2026

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