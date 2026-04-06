Iván Cepeda descarta ingreso de Jorge Lemus a su campaña presidencial

Una polémica se desató luego de que, en entrevista con Mañanas Blu, el saliente director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, aseguró que su salida del Gobierno corresponde a que se sumará a la campaña del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, para asesorarlo en temas de seguridad.

Presidente Petro le pidió la renuncia al director de la DNI, Jorge Lemus Foto: DNI

“Yo estoy pensando en colaborarle en la campaña a Iván Cepeda. Vamos a ver qué pasa (...) Sí, yo hablé con él antes para hacerle unas contramedidas de protección a él, pero no más”, dijo Lemus.

BLU Radio se comunicó con el candidato Cepeda, quien descartó cualquier posibilidad de que Lemus integre su equipo de campaña. Cepeda dejó claro que tal hecho no ha sido considerado y que, de llegar una solicitud por parte de Lemus, esta sería rechazada con un “tajante no” por cuenta de los cuestionamientos en su contra por relacionamiento con el exzar del contrabando, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

Iván Cepeda // Foto: AFP

Cepeda aseguró que espera que Lemus aclare su situación y dé las explicaciones necesarias frente a las revelaciones hechas por Noticias Caracol de grabaciones de encuentros con el abogado de Marín Buitrago, Luis Felipe Ramírez, en los que se habría hablado de gestiones de beneficios jurídicos para el contrabandista que hoy está prófugo en Portugal.