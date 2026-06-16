Sube el tono entre Cepeda y De La Espriella a cinco días de la segunda vuelta de las elecciones

A cinco días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se agudiza la confrontación entre los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, quienes buscan captar la mayor cantidad de votos posible de los indecisos.

Ya descartada en la práctica la posibilidad de un debate, los candidatos cerraron actos en plaza pública el domingo pasado: mientras Cepeda lo hizo en Soledad, Atlántico, municipio clave en caudal electoral, De La Espriella encabezó una manifestación en Buga, muy cerca de la basílica del Señor de Los Milagros.

El candidato Iván Cepeda denuncia contra De La Espriella por presunto uso indebido de recursos parafiscales del sistema de salud, relacionado con la intervenida EPS Salud Vida y habla sobre la posibilidad de una apropiación ilegal de más de 18 mil millones de pesos, denuncia que de inmediato fue respaldada por el superintendente de salud, el acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle.

Por su parte, Abelardo De La Espriella denuncia ante Estados Unidos, nuevos nombres de personas que estarían en una operaciónde compra de votos: habla de Andrea Vargas, representante a la Cámara por Atlántico, la viceministra de Defensa, Angélica Verbel y el exdirector de la DIAN, Luis Eduardo Llinás en Córdoba y en Risaralda el exalcalde de Santa Rosa de Cabal, Rodrigo Toro. Varios de los mencionados han negado estar involucrados en actividades ilegales.



Pero fue más allá, en las últimas horas denunció que los gobernadores de Boyacá, Carlos Amaya y de Nariño, Luis Alfonso Escobar, estarían actuando de manera irregular, buscando presionar votantes a favor de la candidatura de Iván Cepeda, algo que los dos gobernadores negaron.

Hay que tener mucho cuidado con la desinformación: circuló este fin de semana en redes sociales, un video en el que se observa a un grupo de personas marcando lo que parecen tarjetas electorales a favor de Iván Cepeda, dando a entender que se trataría de una operación de fraude electoral. Desde la Registraduría aclararon que no es posible que hoy se pueda estar presentando una situación como la que se describe, porque el material electoral solamente se abrirá el domingo y en el exterior hay delegados en 65 grandes puestos de votación. Según informan, podría tratarse de tarjetas pedagógicas para enseñar a votar por el candidato.