Misión de rescate en Venezuela: los topos de México viajan con la meta crítica de las 72 horas

Tras los devastadores sismos que han sacudido a Venezuela, el reconocido grupo de rescatistas mexicanos, conocidos mundialmente como "Los Topos", ha iniciado los preparativos para intervenir en las zonas de desastre.

Alex Méndez, coordinador de la organización, confirmó que se encuentran en la fase crítica de organización logística para trasladar personal y equipos especializados a territorio venezolano para colaborar en la búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros.

Un legado de profesionalismo desde 1985

El grupo de los Topos tiene sus raíces en la tragedia del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, y desde entonces han evolucionado hasta convertirse en referentes mundiales de rescate en estructuras colapsadas.

Méndez destacó que el equipo que se enviará está altamente capacitado: "Ahora ya somos más profesionalizados y pues sí estamos tratando de llevar el equipo para búsqueda de espacios confinados y todo lo que se pueda llevar para este tipo de situaciones".



Daños por temblor hoy en Venezuela // Foto: AFP

A diferencia de otras misiones, los Topos operan con una estructura de Organización No Gubernamental (ONG), lo que les otorga autonomía operativa. Según explicó Méndez, su labor no depende del presupuesto público: "En realidad al ser una ONG somos totalmente independientes de gobierno, es decir, viajamos con nuestros propios recursos o con recursos de iniciativa privada".

Coordinación contra el caos y la incertidumbre

El panorama que esperan encontrar al llegar a Venezuela es complejo. Méndez señaló que la experiencia en este tipo de desastres naturales les dicta que se enfrentarán a un escenario de "mucho caos y mucha incertidumbre", aunque subrayó que el motor del equipo es la "mucha esperanza de encontrar a mucha gente con vida todavía".

Publicidad

Para maximizar las posibilidades de éxito, el coordinador enfatizó la necesidad de una comunicación fluida en el terreno: "Lo importante es coordinarnos muy bien con las autoridades, coordinarnos muy bien con la sociedad porque es parte importante en estos momentos para que el caos sea menos".

La ventana crítica de las 72 horas

El factor tiempo es el mayor enemigo en las labores de rescate. Méndez explicó que existe un estándar internacional conocido como la ventana de oportunidad, que es de "aproximadamente 72 horas", aclarando que este margen "puede ser más, puede ser menos; digamos que 72 horas es como lo que marcan las normas".

Considerando que para el momento de la entrevista ya habían transcurrido más de 13 horas desde los sismos, el despliegue es urgente. La organización confía en repetir las hazañas logradas en otros desastres, como en el terremoto de Pisco en Perú en 2007, manteniendo la fe en que, a pesar de las dificultades técnicas, aún es posible rescatar personas con vida de entre las estructuras colapsadas.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: