Hombre sobrevivió ocho horas en una alcantarilla tras ser arrastrado por corriente de agua en México

Las corrientes de agua generadas por lluvias intensas pueden convertirse en un peligro mortal en cuestión de segundos. Aunque a simple vista no parecen tan fuertes, la fuerza del agua puede arrastrar personas, vehículos y objetos pesados, especialmente en zonas urbanas donde las inundaciones suelen sorprender a quienes transitan por las calles.

Un caso llamó la atención en México, pues un hombre logró sobrevivir tras permanecer varias horas atrapado en una alcantarilla luego de ser arrastrado por una fuerte corriente provocada por las lluvias.

Hombre sobrevivió en una alcantarilla tras ser arrastrado por el agua

El hecho ocurrió en Apodaca, estado de Nuevo León, al norte de México, donde un hombre de 54 años de edad fue rescatado durante la madrugada después de permanecer cerca de ocho horas atrapado en un drenaje subterráneo.



Según informaron las autoridades locales, la víctima fue arrastrada por una fuerte corriente de agua generada por las intensas lluvias que afectaban la zona. La fuerza del caudal hizo que recorriera aproximadamente 85 metros antes de caer a una alcantarilla.

Tras quedar atrapado bajo tierra, el hombre no pudo salir por sus propios medios. Fueron los vecinos del sector quienes alertaron a los servicios de emergencia después de percatarse de la situación y escuchar los llamados de ayuda.

Gracias a la rápida reacción de la comunidad, equipos de rescate y policías municipales llegaron al lugar para iniciar una compleja operación de búsqueda.

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Las labores de rescate no fueron sencillas. Los uniformados tuvieron que retirar una de las tapas de alcantarilla para intentar llegar hasta donde se encontraba el hombre.

Después de varios intentos, los rescatistas lograron extraerlo con vida, poniendo fin a la espera que se prolongó durante gran parte de la noche.

Aunque el hombre permaneció varias horas dentro del drenaje subterráneo, logró sobrevivir a la emergencia, algo que muchos califican como un verdadero milagro debido a las difíciles condiciones en las que quedó atrapado.

🧍‍♂️ 🇲🇽 Hombre sobrevive ocho horas en una alcantarilla tras inundación en México



😮 Un sujeto de 54 años fue rescatado durante la madrugada en Apodaca, Nuevo León (norte), luego de ser arrastrado por una fuerte corriente de agua provocada por las intensas lluvias. informaron las… pic.twitter.com/IzcEXCHMhK — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 24, 2026

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El riesgo de las inundaciones urbanas

Expertos en gestión del riesgo suelen advertir que las corrientes generadas por lluvias intensas representan una de las principales amenazas durante las temporadas de precipitaciones. Incluso niveles de agua aparentemente bajos pueden tener la fuerza suficiente para derribar a una persona o arrastrarla hacia canales, alcantarillas y sistemas de drenaje.

Por ello, las autoridades recomiendan evitar caminar o conducir por calles inundadas y mantenerse alejados de corrientes de agua durante tormentas fuertes.

