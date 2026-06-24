Adolescente 'therian' habría acabado con la vida de sus padres y atacado a su perro en su casa

Una adolescente de 15 años fue señalada de acabar con la vida de sus padres dentro de la vivienda familiar. El hecho, que también dejó herido al perro de la familia, es investigado por la justicia mientras se esclarecen las circunstancias que rodearon la tragedia.

Los hechos salieron a la luz en la ciudad de Groningen, en Países Bajos, donde fueron encontrados sin vida Johan y Mathilda, ambos de 53 años. La principal sospechosa es su hija adolescente, quien fue detenida y permanece bajo custodia mientras avanzan las pesquisas.

De acuerdo con la información divulgada por medios locales, tras el ataque la joven habría tomado fotografías de la escena y las compartió con varios compañeros de su institución educativa a través de WhatsApp. El material generó alarma entre los estudiantes, algunos de los cuales decidieron contactar a las autoridades de inmediato.

WhatsApp Foto: Unplash

Uno de los alumnos relató al diario neerlandés De Telegraaf que en las imágenes se observaba a las víctimas tendidas dentro de la casa, además de rastros de sangre y un cuchillo. Tras recibir la alerta, agentes de policía acudieron a la residencia durante la madrugada, alrededor de la 1:30 a. m., donde confirmaron la muerte de la pareja.



En medio del impacto que ha generado el caso, varios compañeros de la adolescente afirmaron que ella se identificaba con el movimiento cultural conocido como “therian”.

Prohíben encuentros de therians. Foto: EFE.

Según los testimonios, acostumbraba utilizar accesorios como orejas, cola y guantes, además de imitar comportamientos y sonidos de perro en algunos espacios de la escuela. Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna información oficial que vincule esta práctica con los hechos investigados.

Otro dato conocido por la prensa local es que la familia se encontraba en proceso de mudanza luego de haber vendido su vivienda. La noticia ha sorprendido especialmente a quienes conocían a la pareja, descrita por vecinos como personas amables y apreciadas dentro de la comunidad.

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La alcaldesa de Groningen, Roelien Kamminga, calificó lo ocurrido como un “suceso trágico” y pidió respeto por las víctimas y sus familiares. En ese sentido, reiteró el llamado a no compartir las imágenes que circulan en plataformas digitales, al considerar que su difusión no aporta a la investigación y aumenta el dolor de quienes atraviesan el duelo.

Por su parte, familiares de Johan y Mathilda difundieron un comunicado en el que manifestaron que todavía les resulta imposible comprender lo sucedido. También agradecieron las numerosas expresiones de solidaridad recibidas desde que se conoció el caso.

La investigación por el doble homicidio y las lesiones causadas al perro de la familia continúa en desarrollo. Entre tanto, la justicia neerlandesa determinó que la adolescente permanecerá detenida al menos dos semanas más, mientras los investigadores reúnen pruebas y establecen con precisión qué ocurrió aquella noche.