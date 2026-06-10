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Blu Radio  / Sociedad  / Quién era el exalcalde y concejal que le quitó la vida a su esposa en medio del divorcio

Quién era el exalcalde y concejal que le quitó la vida a su esposa en medio del divorcio

El hombre le pidió al abogado que lo dejara solo junto a su exesposa en la oficina jurídica para cometer el crimen.

Concejal asesinó a su esposa durante el trámite de divorcio
Estaban a punto de firmar los papeles cuando el hombre cometió el crimen.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

Un proceso legal para formalizar la separación de una pareja acabó con dos personas muertas y tres hijos huérfanos, luego de que se registraran disparos dentro de una oficina jurídica mientras se adelantaban los trámites correspondientes.

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Concejal asesinó a su esposa durante el trámite de divorcio
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Concejal le quitó la vida a su esposa en pleno trámite de divorcio cuando firmaban el documento

El caso ocurrió en el municipio de Ourilândia do Norte, en Brasil, y tuvo como protagonista a Romildo Veloso e Silva, exalcalde de la localidad, médico de profesión y quién también era concejal municipal.

Según las investigaciones preliminares, el político de 69 años habría disparado contra su esposa, la empresaria y exprimera dama municipal Icicléia Alves Veloso, de 41 años, durante una reunión relacionada con el proceso de divorcio que ambos adelantaban desde hacía varios meses.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la pareja acudió a una oficina de abogados para firmar documentos relacionados con la separación. En medio del encuentro, el funcionario solicitó al abogado encargado que los dejara conversar a solas durante algunos minutos. Poco después, varias detonaciones alertaron al profesional, quien dio aviso inmediato a las autoridades.

Concejal asesinó a su esposa durante el trámite de divorcio
La mujer tenía tres hijos.
Foto: Redes sociales

Cuando los uniformados ingresaron al despacho encontraron a Icicléia Alves Veloso gravemente herida por un disparo en la cabeza. Aunque todavía presentaba signos vitales, fue trasladada de urgencia a un centro médico donde permaneció en cuidados intensivos. Sin embargo, la gravedad de la lesión impidió su recuperación y falleció un día después. El reporte médico indicó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por arma de fuego.

Mientras tanto, los agentes localizaron a Romildo Veloso e Silva sin vida dentro de uno de los baños del inmueble. Junto a su cuerpo fue hallado un revólver que, según las primeras hipótesis de la investigación, habría sido utilizado durante el ataque. Las autoridades investigan los hechos como dos casos distintos: el feminicidio de la empresaria y el suicidio del político.

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La noticia generó un fuerte impacto en la región debido al perfil de Veloso, considerado durante años una de las figuras más influyentes y con mayor poder económico de Ourilândia do Norte. Conocido entre los habitantes como el “doctor Veloso”, ejerció la medicina durante cerca de cuatro décadas y construyó una larga carrera en la administración pública local.

Revelan detalles del crimen de concejal que asesinó a su esposa mientras firmaban en divorcio
El funcionario tenía dos hijos menores.
Foto: Redes sociales

Su trayectoria política estuvo marcada por cuatro periodos como alcalde del municipio, convirtiéndose en uno de los dirigentes más reconocidos de la zona. Incluso después de dejar la alcaldía continuó vinculado a la vida pública y logró obtener una curul como concejal en las elecciones de 2024, pese a recibir el 3,73 % de los votos.

Su reconocimiento también trascendió al ámbito educativo. En junio de 2021 fue inaugurado el Instituto Estatal Dr. Romildo Veloso e Silva, una institución creada dentro de un programa de ampliación educativa impulsado por el Gobierno de Pará y la Secretaría de Educación del Estado.

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Tras conocerse la tragedia, familiares del exalcalde publicaron un mensaje en redes sociales destacando su legado profesional y político. “Una vida dedicada al cuidado de las personas, al servicio público y al amor por Ourilândia do Norte. Su trabajo, su dedicación y su compromiso dejaron una huella imborrable en la historia de nuestro municipio”, expresaron.

La pareja tenía dos hijos en común, mientras que un tercer hijo era el primogénito de Icicléia Alves.

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