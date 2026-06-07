Revelan detalles del crimen de concejal que asesinó a su esposa mientras firmaban el divorcio

Salieron a la luz nuevos detalles del crimen de la mujer que perdió la vida luego de ser atacada con arma de fuego mientras adelantaba el proceso de divorcio con su expareja. El hecho ocurrió dentro de una oficina jurídica, donde ambos habían acudido para formalizar la separación.

El caso se registró en el municipio de Ourilândia do Norte, en Brasil, y tuvo como protagonista a Romildo Veloso e Silva, exalcalde de la localidad y actual concejal. Según reportaron medios locales, el funcionario acudió junto a su esposa, Icicléia Alves Veloso, de 41 años, a una oficina de abogados donde se desarrollaba el proceso de divorcio que ambos habían iniciado tras varios meses de separación.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, durante la reunión el servidor público pidió al abogado encargado del trámite que les permitiera permanecer a solas durante algunos minutos. El profesional accedió a la solicitud y salió del despacho mientras la pareja continuaba conversando.

La mujer tenía tres hijos. Foto: Redes sociales

Sin embargo, poco después se escucharon varias detonaciones provenientes del interior de la oficina. El abogado, sorprendido por lo sucedido, alertó de inmediato a las autoridades, que acudieron al lugar para verificar la situación.



Cuando los uniformados ingresaron al despacho encontraron a Icicléia Alves Veloso gravemente herida. La mujer permanecía sentada en una silla y aún presentaba signos vitales, aunque se encontraba inconsciente debido a una lesión provocada por un disparo en la cabeza. De inmediato fue trasladada a un centro médico cercano para recibir atención especializada.

Mientras los equipos de emergencia intentaban salvar la vida de la víctima, los agentes iniciaron la búsqueda del concejal dentro de las instalaciones. Minutos después, Romildo Veloso e Silva fue hallado sin vida en uno de los baños del inmueble. Junto a su cuerpo se encontraba un revólver que, según las primeras versiones de la investigación, habría sido utilizado durante el ataque.

Estaban a punto de firmar los papeles cuando el hombre cometió el crimen. Foto: Redes sociales

Las autoridades también establecieron que la pareja llevaba aproximadamente tres meses separada y estaba adelantando los procedimientos legales para formalizar el fin de su relación. Ambos eran padres de dos adolescentes, de 15 y 16 años, quienes quedaron al cuidado de familiares tras lo ocurrido.

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Aunque Icicléia Alves Veloso fue ingresada a una unidad de cuidados intensivos y permaneció bajo observación médica, su estado nunca mostró una evolución favorable debido a la gravedad de la herida. Finalmente, el hospital confirmó su fallecimiento.

Según el reporte médico divulgado por medios brasileños, la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico ocasionado por arma de fuego. El caso ha generado consternación entre los habitantes de la región y volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la violencia de género y los riesgos que enfrentan muchas mujeres incluso durante procesos de separación o divorcio.