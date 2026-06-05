Concejal le quitó la vida a su esposa en pleno trámite de divorcio cuando firmaban el documento

Una mujer perdió la vida luego de ser atacada con arma de fuego mientras adelantaba el proceso de divorcio con su expareja. El hecho ocurrió dentro de una oficina jurídica, donde ambos habían acudido para formalizar la separación.

La víctima fue identificada como Icicléia Alves Veloso, de 41 años, mientras que el agresor era Romildo Veloso e Silva, concejal y exintendente de la ciudad de Ourilândia do Norte, ubicada en el estado de Pará, al norte de Brasil.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el funcionario habría disparado contra la mujer y posteriormente se quitó la vida.

Según la información entregada por medios locales, la pareja se encontraba reunida en un estudio jurídico para firmar los documentos correspondientes al divorcio. En medio del encuentro, Romildo Veloso solicitó quedarse a solas con quien era su esposa. Minutos después, el abogado encargado del trámite escuchó varias detonaciones provenientes del lugar donde ambos se encontraban.



Estaban a punto de firmar los papeles cuando el hombre cometió el crimen. Foto: Redes sociales

La situación generó alarma inmediata y motivó el llamado a las autoridades. Cuando los agentes de Policía llegaron al despacho, encontraron a Icicléia gravemente herida. La mujer presentaba una lesión por arma de fuego en la cabeza y aún conservaba signos vitales, por lo que fue atendida de emergencia y trasladada a un centro médico.

Mientras tanto, en otra área del inmueble, específicamente en un baño, fue hallado el cuerpo sin vida del concejal junto a un arma. Las autoridades iniciaron de inmediato las labores de inspección para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrieron los hechos.

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Debido a la gravedad de sus heridas, Icicléia Alves Veloso fue llevada inicialmente al Hospital Municipal de Ourilândia do Norte y posteriormente remitida al Hospital Regional PA-279. Allí permaneció internada en una unidad de cuidados intensivos bajo pronóstico reservado.

Sin embargo, horas después de su ingreso, los médicos reportaron un deterioro progresivo en su estado de salud. De acuerdo con el parte clínico, la paciente entró en coma profundo a causa del impacto sufrido. Finalmente, el centro asistencial confirmó su fallecimiento y precisó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por arma de fuego.

🚨 Empresária morre após ser baleada por ex-prefeito em divórcio no Pará



Empresária e ex-primeira-dama de Ourilândia do Norte, Ilcicléia Alves Veloso, de 41 anos, morreu nessa quinta-feira, 4, após ser baleada pelo ex-marido, o vereador e ex-prefeito do município Romildo Veloso… pic.twitter.com/VCPoqRPViV — Cenarium (@cenariumam) June 5, 2026

La Policía Civil brasileña asumió la investigación del caso y señaló que la principal hipótesis apunta a un feminicidio seguido de suicidio. No obstante, los investigadores continúan recopilando pruebas y testimonios para reconstruir lo ocurrido dentro del despacho jurídico y establecer la secuencia completa de los acontecimientos.

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La muerte de Icicléia generó una fuerte reacción en la población de Ourilândia do Norte y en otras zonas de la región. Familiares, amigos y habitantes del municipio expresaron mensajes de solidaridad y rechazo frente a este hecho de violencia que dejó en luto a una familia.

Como respuesta a la tragedia, la Alcaldía decretó tres días de duelo oficial y emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de la empresaria, conocida por muchos como “Leia Veloso”. En el mensaje también se recordó que la víctima deja tres hijos, quienes ahora enfrentan las consecuencias de un caso que ha conmocionado a todo Brasil.