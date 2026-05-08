Revelan inquietante video de multimillonario antes de asesinar a su esposa embarazada e hijos

Nuevos detalles siguen saliendo a la luz sobre el estremecedor caso del reconocido empresario que asesinó a su esposa embarazada y a sus dos hijos pequeños dentro de una lujosa mansión ubicada en el exclusivo sector de River Oaks.

Mientras avanzan las investigaciones sobre la muerte de Matthew Mitchell, de 52 años; su esposa Thy Mitchell, de 39; y sus hijos Maya, de 8 años, y Max, de 4, usuarios en redes sociales comenzaron a viralizar una publicación realizada apenas diez días antes de la tragedia y que hoy muchos califican como “inquietante”.

El video fue publicado el pasado 24 de abril en el perfil de Instagram de Thy Mitchell y mostraba a la empresaria junto a su esposo mientras ambos sonreían frente a la cámara en lo que parecía ser un momento cotidiano y afectuoso.

Sin embargo, el mensaje que acompañaba las imágenes llamó la atención luego de conocerse el crimen. “Él cree que envejeceremos juntos…”, decía el texto inicial del video.



Este es el video

Segundos después aparecía otra frase: “Él lo hará, pero yo soy asiática”, en aparente tono de humor relacionado con la expectativa de vida de las personas asiáticas en Estados Unidos.

Tras la difusión del caso, cientos de usuarios reaccionaron nuevamente a la publicación y aseguraron sentirse impactados por el contenido debido a la cercanía temporal con la muerte de toda la familia. “El presagio es escalofriante”, escribió una persona en los comentarios del video.

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Otro detalle que también llamó la atención es que un día antes de los hechos Thy Mitchell había compartido un nuevo video junto a su hija Maya. En la grabación, ambas aparecían tomándose medidas para vestidos relacionados con la boda de Ly, hermana de Thy, situación que ha generado aún más conmoción entre familiares y seguidores de la pareja.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Houston, la tragedia fue descubierta luego de que la niñera de la familia alertara a las autoridades al pasar varias horas sin poder comunicarse con ellos, algo que no era habitual.

La alerta se produjo sobre las 5:30 de la tarde del lunes 4 de mayo. Cuando los uniformados llegaron a la residencia en River Oaks tocaron varias veces la puerta sin obtener respuesta, por lo que finalmente ingresaron al inmueble.

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Dentro de la vivienda encontraron los cuerpos sin vida de los cuatro integrantes de la familia en diferentes zonas de la mansión. Las primeras evidencias halladas en el lugar apuntan a un presunto caso de asesinato-suicidio.

La familia manejaba una famosa cadena de restaurantes. Foto: Redes sociales

“Las pruebas encontradas en el lugar de los hechos indicaban que se trató de un caso de asesinato-suicidio en el que el hombre disparó a las tres víctimas y luego se quitó la vida”, indicó la Policía de Houston en declaraciones recogidas por medios locales.

Las autoridades también señalaron que no existían antecedentes públicos de violencia intrafamiliar ni reportes previos relacionados con alteraciones del orden dentro de la vivienda, motivo por el cual el caso continúa siendo materia de investigación.

La familia Mitchell era ampliamente conocida en Houston por sus negocios gastronómicos. Matthew y Thy eran propietarios de los restaurantes Traveler’s Table y Traveler’s Cart, establecimientos que habían ganado reconocimiento en Texas y que incluso fueron distinguidos en 2025 con el premio a “Restauradores del Año” otorgado por la Asociación de Restaurantes de Texas.