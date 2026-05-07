Revelan detalles del asesinato de esposa embarazada y sus dos hijos a manos de multimillonario

Nuevos detalles siguen saliendo a la luz sobre la tragedia familiar que terminó con la muerte de una mujer embarazada y sus dos hijos pequeños, presuntamente a manos de su esposo, un reconocido empresario multimillonario del sector gastronómico.

En medio de la investigación, las autoridades revelaron que la intervención de la niñera de la familia fue clave para descubrir lo ocurrido dentro de la mansión donde residían las víctimas.

El caso ocurrió en Houston, Texas (EE. UU.), específicamente en River Oaks, uno de los sectores residenciales más exclusivos de la ciudad. Allí vivían Matthew Mitchell, de 52 años; su esposa Thy Mitchell, de 39 y quien estaba en embarazo; además de sus hijos Maya, de 8 años, y Max, de 4.

Autoridades investigan la hipótesis del crimen. Foto: Redes sociales

Según información entregada por el Departamento de Policía de Houston, fue la niñera quien decidió comunicarse con las autoridades luego de pasar varias horas sin tener noticias de la familia, situación que comenzó a generarle preocupación debido a que no era habitual perder contacto con ellos.



La alerta se produjo hacia las 5:30 de la tarde del pasado lunes 4 de mayo. Uniformados se desplazaron hasta la residencia ubicada en River Oaks y, tras tocar varias veces sin obtener respuesta, decidieron ingresar al inmueble.

Dentro de la vivienda encontraron una escena que, según describieron algunos agentes, era “profundamente perturbadora”. Los cuerpos de los cuatro integrantes de la familia estaban en diferentes zonas de la mansión y ninguno presentaba signos vitales.

Las primeras evidencias recopiladas por los investigadores apuntan a un presunto caso de asesinato-suicidio. De acuerdo con la hipótesis de las autoridades, Matthew Mitchell habría disparado contra su esposa y sus dos hijos antes de quitarse la vida.

🚨Tragedy Shakes Houston’s Culinary Community: Traveler’s Table Founders Dead in Suspected Murder-Suicide



​A devastating scene in Houston’s River Oaks neighborhood has left the community searching for answers. Authorities have identified the deceased as Matthew Mitchell (52),… pic.twitter.com/5Ulx7OP4yd — Amy Leigh (@IAmyLeigh) May 6, 2026

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“Las pruebas encontradas en el lugar de los hechos indicaban que se trató de un caso de asesinato-suicidio en el que el hombre disparó a las tres víctimas y luego se quitó la vida”, indicó la Policía de Houston.

Uno de los detalles que más ha llamado la atención de los investigadores es que no existían antecedentes públicos de violencia intrafamiliar ni reportes previos por alteraciones del orden en la vivienda, por lo que las autoridades aún intentan esclarecer qué motivó la tragedia.

La familia Mitchell era ampliamente conocida en Houston por sus negocios gastronómicos. Matthew y Thy eran propietarios de los restaurantes Traveler’s Table y Traveler’s Cart, establecimientos que alcanzaron reconocimiento en Texas y que incluso les permitieron recibir en 2025 el premio a “Restauradores del Año” otorgado por la Asociación de Restaurantes de Texas.

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En redes sociales, la pareja mostraba constantemente viajes, reuniones familiares y celebraciones junto a sus hijos, por lo que la noticia generó sorpresa entre amigos, clientes y personas cercanas.