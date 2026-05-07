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Blu Radio  / Mundo  / Empresario multimillonario asesinó a su esposa embarazada y a sus 2 hijos dentro de su mansión

Empresario multimillonario asesinó a su esposa embarazada y a sus 2 hijos dentro de su mansión

La niñera de los menores fue clave en el hallazgo de la familia sin vida. Autoridades investigan.

Empresario multimillonario asesinó a su esposa embarazada y a sus 2 hijos dentro de su mansión
Autoridades investigan la hipótesis del crimen.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de may, 2026

Un reconocido empresario del sector gastronómico es señalado de haber asesinado a su esposa embarazada y a sus dos hijos pequeños dentro de una lujosa mansión, en un caso que ha causado conmoción entre empresarios, clientes y residentes cercanos a la familia.

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La tragedia ocurrió en Houston, Texas, específicamente en el exclusivo sector de River Oaks, donde las autoridades encontraron sin vida a Matthew Mitchell, de 52 años; su esposa Thy Mitchell, de 39 y quien estaba en embarazo; y sus hijos Maya, de 8 años, y Max, de 4.

Según informó la Policía, el hallazgo se produjo durante la tarde del lunes 5 de mayo luego de que la niñera de la familia y un familiar reportaran que llevaban varias horas sin poder comunicarse con ninguno de ellos.

Al llegar a la residencia, los uniformados ingresaron al inmueble y se encontraron con la impactante escena. De acuerdo con las primeras investigaciones, todo apunta a un presunto caso de asesinato-suicidio.

Empresario multimillonario asesinó a su esposa embarazada y a sus 2 hijos dentro de su mansión
La familia manejaba una famosa cadena de restaurantes.
Foto: Redes sociales

“Las pruebas encontradas en el lugar de los hechos indicaban que se trató de un caso de asesinato-suicidio en el que el hombre disparó a las tres víctimas y luego se quitó la vida”, señalaron las autoridades estadounidenses.

La Policía también indicó que no existían antecedentes públicos de violencia doméstica ni registros de alteraciones del orden en la vivienda, por lo que las autoridades buscan establecer qué habría motivado el crimen.

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Matthew y Thy Mitchell eran propietarios de los restaurantes Traveler’s Table y Traveler’s Cart, negocios ampliamente conocidos en Houston y que les dieron reconocimiento dentro del sector gastronómico en Texas. Gracias a su trayectoria, en 2025 fueron distinguidos como “Restauradores del Año” por la Asociación de Restaurantes de Texas.

Matthew Mitchell tenía estudios en gastronomía y periodismo, además de experiencia laboral en ciudades como Londres, París y Nueva York antes de consolidar sus negocios en Estados Unidos.

Por su parte, Thy Mitchell, de origen vietnamita-estadounidense, creció en Houston y desde pequeña estuvo ligada al mundo culinario debido al negocio familiar de sus padres.

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En redes sociales, la pareja compartía constantemente imágenes de viajes, celebraciones y momentos familiares junto a sus hijos, por lo que la noticia sorprendió a amigos y allegados.

Tras conocerse el caso, Ly Mai, hermana de Thy, publicó un mensaje en Facebook en el que pidió privacidad para la familia mientras enfrentan el dolor por lo sucedido: “Con gran pesar, les comunicamos que mi hermana, Thy, y sus amados hijos, Maya y Max, fallecieron anoche. Nuestra familia está profundamente afligida y pide privacidad durante este momento tan difícil”, expresó.

Las autoridades continúan adelantando la investigación para determinar las circunstancias exactas que rodearon la tragedia ocurrida dentro de la residencia familiar.

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