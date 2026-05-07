Habla compañera de clase de menor de 14 años asesinada cuando iba a estudiar: "Ya no la vi"

La conmoción sigue creciendo tras el asesinato de Chloé, una adolescente de 14 años que fue atacada mientras se dirigía a su colegio. El caso ha estremecido a toda una comunidad educativa y ha provocado una ola de mensajes de dolor entre compañeros, vecinos y familiares, quienes recuerdan a la menor como una joven alegre, tranquila y muy querida.

La tragedia ocurrió en el municipio de Fère-en-Tardenois, en el norte de Francia, donde la adolescente fue encontrada gravemente herida en plena vía pública cuando caminaba hacia clases. Según las primeras investigaciones, la menor fue atacada con un arma blanca y murió antes de que los equipos de emergencia lograran salvarle la vida.

Fère-en-Tardenois AFP

El testimonio de una de las compañeras de Chloé

Uno de los relatos que más ha impactado en medio de la tragedia es el de Emma, compañera de clase de la víctima, también de 14 años, quien recordó los últimos momentos en los que vio a Chloé con vida. Aún conmocionada por lo sucedido, la estudiante explicó que pasó el día encerrada en casa, reviviendo aquella mañana.

“Salí de casa e hice lo que hago todas las mañanas: fui caminando al colegio. Vi a Chloé allí, detrás de mí. Entonces giré la cabeza y ya no la vi”, confesó la menor, todavía en estado de shock.



Las personas cercanas a la adolescente coinciden en describirla como una estudiante discreta, amable y siempre sonriente. “Siempre tenía una sonrisa en la cara”, declaró Melissa, una conocida del colegio que solía ir con ella, pero no el miércoles.

La muerte de la menor también generó un profundo impacto entre los habitantes del sector. Una vecina expresó el dolor que siente la comunidad tras conocer la noticia. “Todos estamos conmocionados, esto no debería haber pasado. Es una niña, de 14 años. Me pongo en el lugar de los padres, siento tanto dolor como ellos”, afirmó, al recordar a la adolescente como una joven muy conocida y querida en el barrio.

Tras el ataque, las autoridades desplegaron una intensa búsqueda para encontrar al responsable, quien huyó del lugar. Horas más tarde, un hombre de 23 años fue detenido en Soissons, a unos 25 kilómetros de la escena del crimen, y quedó bajo custodia.

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Según informó la fiscalía, el sospechoso está desempleado y vive con sus padres. Aunque la relación exacta con la víctima todavía no ha sido establecida con precisión, las autoridades indicaron que podría tratarse de un exnovio de Chloé.

El jueves 7 de mayo de 2026, el hombre confesó el crimen. Debido a la gravedad de los hechos, la fiscalía de Soissons abrió una investigación por homicidio y el caso quedó en manos de la sección de investigación de Amiens.

Los investigadores intentan ahora establecer con exactitud cómo ocurrió el ataque y cuál habría sido el móvil. De acuerdo con las primeras pesquisas, la adolescente fue brutalmente atacada con un cuchillo mientras caminaba hacia su escuela.

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La tragedia ha dejado una profunda huella en la comunidad educativa. En la escuela secundaria Lycée Anne-de-Montmorency se habilitó apoyo psicológico para estudiantes y docentes, además de una línea telefónica atendida por especialistas.

Frente al colegio, compañeros, padres de familia y vecinos han dejado rosas blancas, velas y mensajes en homenaje a Chloé, cuya muerte mantiene consternada a toda la comunidad.