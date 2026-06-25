Venezolano transmitía en vivo y captó el momento exacto en que edificio colapsó tras terremoto

Las labores de rescate continúan en Venezuela luego del devastador terremoto de magnitud 7.5 que sacudió gran parte del norte del país y que ya deja un saldo preliminar de 164 personas fallecidas y 971 heridas, según informaron las autoridades durante la madrugada de este jueves.

Mientras equipos de emergencia buscan sobrevivientes entre los escombros y la comunidad internacional comienza a movilizar ayuda humanitaria, un video difundido en redes sociales se ha convertido en una de las imágenes más impactantes de la tragedia. La grabación muestra el instante exacto en que una estructura colapsa en medio del fuerte movimiento telúrico.

El registro fue realizado por el ciudadano venezolano Erick Monasterios, quien transmitía en vivo desde el sector de El Junquito, en las afueras de Caracas, cuando ocurrió la emergencia.

En las imágenes se observa cómo la tierra comienza a sacudirse con fuerza y, segundos después, una vivienda termina desplomándose mientras varias personas intentan ponerse a salvo.



La grabación también evidencia los momentos de angustia vividos por los habitantes de la zona. Entre gritos, llanto y escenas de desesperación, Monasterios recorre las calles afectadas preguntando por su madre mientras documenta los daños provocados por el sismo. El video se viralizó rápidamente y ha sido compartido por miles de usuarios como un reflejo de la magnitud del desastre.



¿Cómo fueron los terremotos de este miércoles en Venezuela?

De acuerdo con reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el fenómeno sísmico comenzó con un primer movimiento de magnitud 7.2 registrado a las 6:04 de la tarde, hora local, aproximadamente a 200 kilómetros al oeste de Caracas. Minutos después se produjo un segundo terremoto, aún más fuerte, de magnitud 7.5, seguido por cerca de una veintena de réplicas que mantuvieron en alerta a la población durante varias horas.

Terremoto Venezuela EFE

Los expertos señalaron que se trata del terremoto más potente registrado en Venezuela en más de un siglo. Según los registros históricos del USGS, el antecedente más cercano ocurrió el 29 de octubre de 1900, cuando un sismo estimado en magnitud 7.7 frente a las costas venezolanas provocó graves daños materiales.

Una de las regiones más afectadas es el estado de La Guaira, donde decenas de edificaciones resultaron destruidas o gravemente comprometidas. Debido a la magnitud de los daños, las autoridades declararon oficialmente esta zona como área de desastre. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, calificó la situación como una “verdadera tragedia” y aseguró que todos los recursos disponibles están siendo destinados a la atención de los afectados.

Terremoto en venezuela. Foto: captura de video en X.

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Ante la emergencia, varios gobiernos han expresado su disposición para colaborar con asistencia humanitaria. Entre ellos se encuentra México, que anunció apoyo para las tareas de rescate y atención de víctimas.

Entretanto, miles de familias permanecen fuera de sus hogares por temor a nuevas réplicas, mientras los organismos de socorro mantienen una carrera contrarreloj para encontrar personas atrapadas bajo los escombros. El video captado por Monasterios se ha convertido en un símbolo de las horas de terror que vive Venezuela tras uno de los desastres naturales más graves de su historia reciente.