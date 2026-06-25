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Blu Radio  / Mundo  / Maduro envía nuevo mensaje desde la cárcel tras terremotos en Venezuela: "Grandes pruebas"

Maduro envía nuevo mensaje desde la cárcel tras terremotos en Venezuela: "Grandes pruebas"

El pronunciamiento se conoció tras el último reporte oficial, que elevó a 164 los muertos y a más de 900 los heridos por los terremotos.

Maduro envía nuevo mensaje desde la cárcel tras terremotos en Venezuela
La intensidad de los más fuertes terremotos fue de 7.2 y 7.5.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

El presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro ha mandado un mensaje de solidaridad a su país tras los terremotos del miércoles, en el que señala que "en esta hora difícil el llamado es a la unión nacional, a la serenidad y al amor".

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En un escrito difundido en sus redes sociales y fechado en Nueva York, donde Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen en una prisión federal acusados de narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armas, el dirigente le dice al "amado pueblo de Venezuela" que es el momento de "la máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción".

"Que nadie se quede solo, que cada comunidad cuide a sus niños, a sus abuelos, a sus enfermos y que todos acompañemos el trabajo de los cuerpos de rescate, PNB (policía), FANB (ejército), protección civil, bomberos, trabajadores y voluntarios", añade.

Terremoto en Venezuela
Terremoto en Venezuela
Foto: Blu Radio

Maduro pide "unión nacional, serenidad y amor concreto" para "ayudar, proteger, compartir, levantar y reconstruir".

"Venezuela ha enfrentado grandes pruebas", continúa, "y de esta también vamos a salir fuertes, con fe, disciplina y solidaridad".

terremoto en venezuela.jpg
Terremoto en venezuela.
Foto: captura de video en X.

"Nuestro corazón y nuestras oraciones están con ustedes. ¡Que Dios bendiga y proteja a Venezuela!", concluye su mensaje.

El balance oficial provisional de los terremotos del miércoles, de intensidad 7,2 y 7,5, es de 164 muertos y 971 heridos.

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