Videos: así se vivió el fuerte temblor hoy de 7.1 en Colombia y Venezuela

La tranquilidad de cientos de personas en Colombia y Venezuela fue interrumpida por una fuerte temblor hoy miércoles, 24 de junio, que tuvo como epicentro en Morón, cerca de la costa de Venezuela de magnitud de 7.1, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, los municipios cercanos al epicentro del temblor son Yaracuy a 42 km (San Felipe, Venezuela), Carabobo a 57 km (Valencia , Venezuela), y Áragua a 92 km (Maracay, Venezuela).

Fue tan fuerte su magnitud que, incluso, se alcanzó a sentir en varias zonas de Colombia como en departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, César, Meta y en Bogotá, según reporte de usuarios en redes sociales. Sin embargo, las mayores afectaciones se dieron en el país vecino, en especial cerca al epicentro y en la capital, Caracas.

Servicio Geológico de los Estados Unidos confirma temblor de intensidad 7,1 en Venezuela

pic.twitter.com/VXg2ozgRbX — Enler García (@EnlerGarciaTV) June 24, 2026

En videos compartidos en redes sociales se notó la magnitud del temblor hoy, tanto que se han presentado algunos daños estructurales en algunas zonas de Venezuela. Asimismo, en Colombia se vieron videos de lo fuerte que fue y cómo se movían objetos en varias zonas residenciales.



En el caso de Colombia, hubo apartamentos en el norte de Bogotá que reportaron que se sintió con mayor intensidad en comparación con otras zonas. Pero en Medellín, según el alcalde Federico Gutiérrez, también se llegó a sentir en esta zona con una gran magnitud e hizo un llamado a las autoridades a acompañar en caso de presentarse emergencias.

"A esta hora, junto al @DAGRDMedellin , #BomberosMedellín y nuestros equipos de emergencia, hacemos verificaciones en toda la ciudad. Hasta el momento no tenemos reporte de afectaciones. Seguimos atentos y monitoreando la situación. Ante cualquier emergencia, comuníquese a la línea 123", dijo.

Por ahora, no se reportan víctimas fatales en Venezuela y ya autoridades atienden la emergencia en el vecino país.