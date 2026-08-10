Colpensiones anuncia el cierre temporal de sedes en varias regiones tras terremoto

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) anunció el cierre temporal y preventivo de varios Puntos de Atención en distintas regiones del país, tras el terremoto registrado en las últimas horas.

Según informó la entidad a través de un comunicado oficial, la medida busca revisar las condiciones de seguridad en la infraestructura y resguardar a los usuarios y trabajadores.



Puntos de Atención presencial suspendidos

El cierre preventivo aplica para oficinas distribuidas en cinco regionales del territorio nacional:



Regional Antioquia-Chocó: Quibdó.

Regional Eje Cafetero: Pereira, Armenia y Manizales.

Regional Santander: Barrancabermeja.

Regional Sur: Ibagué.

Regional Occidente: Cali, Buenaventura, Buga, Palmira, Tuluá, Tumaco, Popayán, Pasto e Ipiales.

Alternativas para realizar trámites de pensiones

Para los afiliados, pensionados y beneficiarios BEPS en estas zonas, la entidad precisó que los trámites y consultas se mantienen de forma virtual y telefónica.

Los canales habilitados son los siguientes:



Portal institucional: www.colpensiones.gov.co

Línea gratuita nacional: 018000 41 09 09

Atención en Bogotá: (601) 489 09 09

Atención en Medellín: (604) 283 60 90

Colpensiones recomendó a los usuarios consultar únicamente los canales oficiales para verificar la reapertura de las sedes.