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Colpensiones anuncia el cierre temporal de sedes en varias regiones tras terremoto

La entidad suspendió la atención presencial de forma preventiva para verificar el estado de la infraestructura en cinco regionales.

Colpensiones.jpg
Colpensiones.
Foto: Fasecolda.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) anunció el cierre temporal y preventivo de varios Puntos de Atención en distintas regiones del país, tras el terremoto registrado en las últimas horas.

Según informó la entidad a través de un comunicado oficial, la medida busca revisar las condiciones de seguridad en la infraestructura y resguardar a los usuarios y trabajadores.

Puntos de Atención presencial suspendidos

El cierre preventivo aplica para oficinas distribuidas en cinco regionales del territorio nacional:

  • Regional Antioquia-Chocó: Quibdó.
  • Regional Eje Cafetero: Pereira, Armenia y Manizales.
  • Regional Santander: Barrancabermeja.
  • Regional Sur: Ibagué.
  • Regional Occidente: Cali, Buenaventura, Buga, Palmira, Tuluá, Tumaco, Popayán, Pasto e Ipiales.

Alternativas para realizar trámites de pensiones

Para los afiliados, pensionados y beneficiarios BEPS en estas zonas, la entidad precisó que los trámites y consultas se mantienen de forma virtual y telefónica.

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Los canales habilitados son los siguientes:

  • Portal institucional: www.colpensiones.gov.co
  • Línea gratuita nacional: 018000 41 09 09
  • Atención en Bogotá: (601) 489 09 09
  • Atención en Medellín: (604) 283 60 90

Colpensiones recomendó a los usuarios consultar únicamente los canales oficiales para verificar la reapertura de las sedes.

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