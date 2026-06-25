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En Santander se han registrado dos sismos de baja intensidad tras terremoto en Venezuela

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni daños materiales asociados a estos movimientos telúricos.

Sismo-Colombia.jpg
Sismo en Colombia
Foto: Servicio Geológico Colombiano
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

Luego de los fuertes movimientos telúricos reportados en Venezuela durante las últimas horas, en el departamento de Santander también se registraron dos sismos de baja intensidad, según el monitoreo realizado por las autoridades geológicas.

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El primer temblor ocurrió ayer a las 6:45 de la tarde y tuvo una magnitud de 3.5. El movimiento se produjo a una profundidad de 145 kilómetros y su epicentro fue ubicado en el municipio de Los Santos, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.

Horas después, a las 2:15 de la madrugada de este jueves, se presentó un segundo sismo con magnitud de 3.1, también con epicentro en Los Santos, Santander.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni daños materiales asociados a estos movimientos telúricos. Expertos recuerdan que la Mesa de Los Santos es considerada el segundo nido sísmico más activo del mundo, por lo que este tipo de eventos son frecuentes en la región.

Los organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica e invitan a la comunidad a conservar la calma y seguir las recomendaciones de prevención ante cualquier emergencia.

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