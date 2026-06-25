Reportan más de 10.000 personas desaparecidas tras potente terremoto en Venezuela: réplicas siguen

Venezuela enfrenta una de las peores emergencias sísmicas de los últimos años tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país la noche del miércoles. Las autoridades reportan, de manera preliminar, 32 personas fallecidas y más de 700 heridas, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, especialmente en el estado La Guaira, el más afectado por la tragedia.

De acuerdo con periodistas de la AFP en el lugar, decenas de edificios colapsaron o sufrieron daños estructurales de gravedad en ciudades como Catia La Mar, donde amplios sectores permanecen sin servicio de electricidad y cientos de habitantes pasaron la noche en las calles o removiendo escombros en busca de familiares. Los reporteros constataron además la presencia de al menos dos personas fallecidas entre los edificios destruidos.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró a La Guaira como "zona de desastre" y advirtió que el balance de víctimas podría aumentar a medida que avanzan las operaciones de rescate. En el terreno, los equipos de emergencia han solicitado el envío urgente de maquinaria especializada y personal técnico para localizar sobrevivientes.

José Pacheco, jefe de operaciones del Grupo Rescate Unido de Venezuela, hizo un llamado para reforzar la atención en la zona. "Lo que hace falta es ayuda, sobre todo con equipos técnicos y personal especializado que pueda apoyar las labores de búsqueda", afirmó.



Según el más reciente reporte oficial mostrado por las autoridades, 10.701 personas han sido reportadas, de las cuales 596 han sido localizadas a salvo, mientras 10.105 permanecen sin contacto. Las líneas de emergencia fueron habilitadas para facilitar la búsqueda de desaparecidos y la atención a la población afectada.

En las últimas horas también se registró una réplica de magnitud 2,6 cerca de Naiguatá, en La Guaira, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), mientras los expertos advierten que podrían presentarse nuevas réplicas durante los próximos días.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que, con base en modelos automáticos que consideran la densidad poblacional y la vulnerabilidad de las edificaciones, existe una alta probabilidad de que el número final de víctimas sea significativamente superior al balance oficial.

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La emergencia ha generado una ola de solidaridad internacional. La Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su respaldo al pueblo venezolano y aseguró que la comunidad hemisférica está preparada para brindar asistencia. Estados Unidos y Ecuador también anunciaron el envío de ayuda humanitaria y manifestaron su apoyo a los afectados por el desastre.