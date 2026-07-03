"Bucaramanga necesita apoyo del Gobierno": alcalde Cristian Portilla al presidente electo.

El mandatario Cristian Portilla aseguró que aprovechará la reunión con el presidente electo para exponer las necesidades económicas de la ciudad y gestionar recursos del Gobierno nacional para ejecutar proyectos estratégicos.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, confirmó que participará en la reunión convocada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, con mandatarios regionales, un encuentro que, según dijo, será clave para presentar las principales necesidades económicas de la capital santandereana y buscar apoyo para la ejecución de obras de infraestructura.

El mandatario explicó que el municipio requiere el respaldo financiero del Gobierno nacional para sacar adelante proyectos que no pueden ser asumidos únicamente con recursos propios.

"Los territorios y las regiones salen adelante con el apoyo del Gobierno Nacional. Nuestro objetivo es manifestarle al presidente electo cuáles son las necesidades de Bucaramanga, cuáles son nuestras capacidades económicas y hasta dónde podemos llegar", afirmó Portilla.



El alcalde sostuvo que la administración recibió una ciudad con importantes dificultades financieras y señaló que varias de las problemáticas que enfrenta corresponden a responsabilidades del Gobierno Nacional.

"Venimos de un desgobierno que nos trasladó los problemas y nos dejó responsabilidades que son competencia del Gobierno Nacional. No tuvimos el apoyo necesario y esperamos que esta nueva etapa permita trabajar de manera articulada para sacar adelante a Bucaramanga", manifestó.

Portilla aseguró que la expectativa es construir una agenda conjunta con el nuevo Gobierno para gestionar inversiones que permitan avanzar en proyectos estratégicos para la ciudad, especialmente en materia de infraestructura, desarrollo urbano y fortalecimiento económico.

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Finalmente, reiteró que la articulación entre el Gobierno nacional y las administraciones territoriales será determinante para impulsar el desarrollo de Bucaramanga y responder a las necesidades de sus habitantes.