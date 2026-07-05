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Tribunal de Santander da tres meses al Gobierno para reglamentar la Ley contra el ruido

La decisión judicial obliga al Ejecutivo a conformar la Comisión de Calidad Acústica en un mes y expedir la Política Nacional de Calidad Acústica en un máximo de tres meses, tras incumplir los plazos establecidos por la Ley 2450 de 2025.

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Contaminación auditiva, ruido exterior.
Foto: Freepik, Instagram.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 5 de jul, 2026

El Tribunal Administrativo de Santander ordenó al Gobierno nacional avanzar en la reglamentación de la Ley 2450 de 2025, conocida como la Ley contra el Ruido, luego de concluir que el Ejecutivo incumplió los plazos establecidos para poner en marcha los mecanismos contemplados en esa norma.

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La decisión fue adoptada en respuesta a una acción de cumplimiento presentada por Hernán Morantes, fundador de la Comunidad Legal Derecho Vivo y director técnico del Comité Nacional contra el Ruido, quien solicitó que se hicieran efectivas las obligaciones fijadas por el Congreso para implementar la política pública destinada a combatir la contaminación acústica en Colombia.

En el fallo de primera instancia, el Tribunal ordenó al Gobierno conformar, en un plazo máximo de un mes, la Comisión de Seguimiento e Implementación de la Política Nacional de Calidad Acústica. Asimismo, estableció un término de tres meses para expedir dicha política, considerada la hoja de ruta para coordinar las acciones de prevención, control y seguimiento frente al ruido en el país.

De acuerdo con Morantes, la demanda surgió porque el Gobierno dejó vencer los tiempos previstos en la ley sin adoptar las medidas correspondientes.

"La comisión debía quedar conformada en septiembre de 2025 y la Política Nacional de Calidad Acústica tenía que estar expedida en marzo de 2026. Ninguna de esas obligaciones se cumplió y, por eso, el Tribunal ordenó al Gobierno ponerse al día", explicó.

El abogado señaló que la contaminación acústica dejó de ser un simple problema de convivencia para convertirse en un asunto de salud pública que afecta a millones de personas en Colombia.

"Son millones de personas las que vienen siendo afectadas por el ruido en su salud, tanto en las zonas urbanas como rurales. El Tribunal le está diciendo al Gobierno que en un mes debe conformar la comisión y que, en un plazo máximo de tres meses, debe expedir la Política Nacional de Calidad Acústica", manifestó.

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Morantes indicó que la reglamentación permitirá que las autoridades cuenten con lineamientos unificados para prevenir y controlar la contaminación por ruido, además de fortalecer la coordinación entre las entidades encargadas de hacer cumplir la ley.

La Ley 2450 de 2025 establece la creación de una Política Nacional de Calidad Acústica para enfrentar una problemática que, según expertos, tiene efectos sobre la salud física y mental de la población, al estar relacionada con alteraciones del sueño, estrés, problemas cardiovasculares y disminución de la calidad de vida.

Con esta decisión judicial, el Gobierno Nacional deberá acelerar la implementación de la norma y cumplir los plazos fijados por el Tribunal, mientras continúa el proceso para consolidar la política pública que regulará la contaminación acústica en Colombia.

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