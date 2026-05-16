Abaten a conductor de gasolina que intentó evadir puesto de control: dos soldados heridos

En el departamento del Cesar fue ordenada la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido en las últimas horas en un puesto de control en la vereda Pica Pica del municipio de Río de Oro, límites con la subregión del Catatumbo, donde un conductor debió ser abatido por las autoridades, al parecer por negarse a detenerse para una revisión preventiva y, en su intento de escape, embestir a dos soldados que debieron ser llevados a una clínica de alta complejidad en la población de Aguachica.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el vehículo tipo Kodiak, al parecer, transportaba combustible hurtado y los soldados heridos hoy están “fuera de peligro”.

“En desarrollo de operaciones militares de control y verificación para contrarrestar el hurto de hidrocarburos, tropas del Batallón de Infantería No. 14 Capitán Antonio Ricaurte realizaron un procedimiento militar en la vereda Pica Pica, municipio de Río de Oro (Cesar). Durante la operación, los soldados realizaron señales de pare a un vehículo tipo Kodiak que, al parecer, transportaba combustible hurtado. Según información preliminar, el conductor del automotor, en un intento por evadir el procedimiento, habría embestido al personal militar que adelantaba labores de control en el sector”, escribió el Ejército en un comunicado.

“Ante esta situación, los soldados reaccionaron. En medio del procedimiento se presentó un intercambio de disparos entre la sección que realizaba el control al automotor y el personal militar que se encontraba en el dispositivo de seguridad. Como resultado de los hechos, el conductor del vehículo resultó herido y posteriormente falleció en un centro asistencial. Así mismo, dos soldados profesionales resultaron heridos”, agregaron.



“Nuestros soldados heridos fueron evacuados de manera inmediata a una clínica de alta complejidad en el municipio de Aguachica (Cesar), donde reciben atención médica especializada y se encuentran estables”, alcanzaron a decir.

De la misma manera, en el lugar se logró la incautación del vehículo y la ubicación de un depósito ilegal de combustible, cuya cantidad está pendiente por establecer.

“De manera inmediata, la Unidad informó a las autoridades judiciales competentes para adelantar los procedimientos correspondientes. Así mismo, se ordenó la apertura de las investigaciones a que haya lugar, con el fin de esclarecer las circunstancias de los hechos. La Quinta Brigada reafirma su compromiso con el desarrollo de operaciones enmarcadas en el respeto por los derechos humanos, el cumplimiento de la ley y la protección de la población civil”, finalizó.