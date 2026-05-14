Autoridades hallan depósito del ELN con 14 toneladas de químicos entre Cesar y Santander

Un nuevo golpe contra las redes de narcotráfico del ELN propinaron el Ejército y la Policía Nacional tras ubicar un depósito ilegal con más de 14 toneladas de insumos químicos utilizados para el procesamiento de cocaína entre Santander y Cesar.

El operativo fue realizado por tropas del Batallón de Infantería N.°14 Capitán Antonio Ricaurte, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, mediante una diligencia de allanamiento que permitió localizar el lugar donde eran almacenadas grandes cantidades de sustancias químicas.

De acuerdo con información de inteligencia militar, el depósito pertenecería presuntamente al grupo armado organizado ELN y hacía parte de la red logística utilizada para abastecer laboratorios clandestinos dedicados a la producción de clorhidrato de cocaína en el sur del Cesar y otras zonas del nororiente del país.

#Video En un operativo realizado por el Ejército y la Policía Nacional fue descubierto un depósito ilegal con más de 14 toneladas de insumos químicos para el procesamiento de cocaína. La acciones fue realizada entre el sur del Cesar y Santander #MañanasBlu pic.twitter.com/KfPmaTcedq — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 13, 2026

"Durante el procedimiento, las autoridades encontraron más de 11.000 kilogramos de cloruro de calcio y cerca de 3.000 kilogramos de bisulfito de sodio, además de más de 2.500 galones de insumos líquidos como acetato de napropilo, xileno, isobutanol y cloruro de acetilo", dijo el coronel José Darío Rodríguez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército. con sede en Bucaramanga.



Según las autoridades, estos químicos tendrían capacidad para producir aproximadamente 11,3 toneladas de cocaína, lo que representa una afectación significativa para las finanzas y la capacidad logística de esa estructura armada ilegal.

#LoÚltimo | En Aguachica, #Cesar, tropas del Batallón de Infantería N.°14 de la #QuintaBrigada, en coordinación con la @PoliciaColombia, ubicaron un depósito ilegal con más de 14 toneladas de insumos químicos y 2.500 galones de sustancias usadas presuntamente por el GAO ELN para… pic.twitter.com/1NoJuUz2cs — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) May 12, 2026

El Ejército indicó que con este resultado operacional se genera un impacto económico superior a los 325 millones de pesos contra las redes de narcotráfico del ELN, debilitando sus fuentes de financiación y el abastecimiento de laboratorios clandestinos.

La ofensiva ocurre en medio del aumento de operaciones militares en departamentos como Cesar, Norte de Santander, Santander y Arauca, donde las autoridades han intensificado acciones contra economías ilegales relacionadas con narcotráfico, minería ilícita y extorsión, consideradas las principales fuentes de financiación de grupos armados organizados.